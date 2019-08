Bárbara Foulkes dictará un conversatorio en Panamá

Redacción La Estrella de Panamá

El Centro Cultural de España, Casa del Soldado, presentará un conversatorio gratuito con Bárbara Foulkes, artista y bailarina que llega desde México a dirigir ‘Panamá Aérea 2019'. Foulkes vive y trabaja en México desde 2009, donde colabora con proyectos colectivos e independientes como coreógrafa, bailarina, productora y docente. Con sus obras se ha presentado en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, la sala Miguel Covarrubias UNAM, Experimental Media and Performing Arts Center EMPAC NY, The Kitchen Art New York, Schwere Reiter Munich y en distintos festivales nacionales e internacionales.

El encuentro se realizará el 29 de agosto a las 7:00 p.m. Para más información, contactar a través del teléfono 6842-0902 o en el correo electrónico panamaaerea@latribuperformance.com.