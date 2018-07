Los bailarines nacionales, en una sola voz 

Redacción Ego

“Lo que queremos es dignificar el trabajo del profesional de la danza”, sentencia la profesora Julia Olivella, representante de la Asociación de Danza de Panamá (Adanpa), organización que llevó a cabo una asamblea general con el fin de consolidar su primera junta directiva, hacer un llamamiento al Gobierno Nacional y proponer soluciones para proteger a los bailarines, maestros, instructores, coreógrafos y maestros del folklore.

“Solicitamos que existan mejoras laborales. Y que estos espacios respeten el trabajo del profesional. Durante muchos años, el arte de la danza se ha subestimado, no lo ven como una profesión. Al unificar nuestro gremio y al unirlo con la sociedad civil, escucharán nuestras necesidades”, expresa Olivella.

También afirma que esta nueva propuesta gremial ha sido juramentada, además, para denunciar el escaso apoyo que el Gobierno le ofrece a la cultura. “ Hay mucha desidia en el aspecto cultural. No podemos hablar de avances en el país si dejamos la cultura de un lado. Lo que da identidad a una nación es la cultura”, matiza. “Esta organización busca capacitar, proponer al Estado iniciativas... La idea no es la queja, es la propuesta a la solución”, dice. Y es que Olivella promete capacitar, a través de la asociación, a todos aquellos artistas que han adoptado el baile como forma de vida y que no han podido acreditarse, para demostrar sus capacidades, por medio de un certificado o diploma. Además, afirma que crearán un proyecto de ley que respalde al gremio.

En este mismo escenario, denuncia que algunos extranjeros han suprimido los espacios laborales del bailarín nacional. “Nosotros vamos a velar, como toda organización gremial, por el derecho del local. No es que vamos arremeter contra el inmigrante (Panamá es un país que tiene las puertas abiertas al mundo), pero no vamos a permitir que se desplace nuestro gremio con gente que no tiene sus cosas en regla.

El bautizo de la nueva organización se realizó ayer en la academia Danceholic. Contó con el soporte de de la Central Nacional de Trabajadores de Panamá, quienes avalaron la nueva junta directiva provisional, que está conformada por: Julia Olivella, Jorge Campos, Paulina Campos, Rigoberto Rodríguez, Juan Carlos Yeep, Alexander Gómez, Bianca Tapia, Tharyna Thorne, Jahir Velázquez y Ricardo Grau.