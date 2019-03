Aurelio Tamayo: ‘Disparo más balas cuando estoy dolido que cuando estoy feliz'

Ivette Leonardi

Después de una despedida, casi siempre, llega una bienvenida y uno se acostumbra a eso: a decir a adiós y a esperar la emoción de un regreso. Aurelio Tamayo (Panamá, 1992) sabe muy bien lo que significa esta premisa. Con ‘Vuelve', su último sencillo, retorna al ruedo musical con una copla que ha desempolvado y que ha logrado terminar, tras la ausencia de la inspiración. Hay en él muchas batallas ganadas que hacen que denote una felicidad difícil de opacar.

‘Mi corazón está roto porque te fuiste sin mí', dice Aurelio en su nuevo sencillo. Al escucharle, uno pudiese pensar que todos los cantautores viven melancólicos para componer sus éxitos, una idea no tan descabellada. ‘‘Vuelve' es una canción que comencé a componer en 2015 y que no pude terminar porque encontré la felicidad', evoca Tamayo, y ahora ‘pude ponerle punto final porque un amigo me contó su historia y la adapté a mi canción. De casualidad su experiencia era muy parecida a la mía de hace tres años', añade.

Por ello, hay que reconocer que a todas las canciones le sienta muy bien la tristeza. ‘Es más difícil escribir de felicidad que escribir de desamor. Yo disparo más balas cuando estoy dolido que cuando estoy feliz. No sé cómo serán otros cantautores, pero este es mi caso', puntualiza.

Aurelio comenzó tocando en bares con su banda ‘Mariana' hace algunos años. En aquel laboratorio musical pudo experimentar el género pop rock. También allí se gestaron sus primeras apariciones en público y comenzó a olfatear el aroma del éxito internacional. Sin embargo, en ese entonces ‘decidí alejarme de la música y dedicarme a mi familia', recuerda. ‘Mantener un equilibrio entre la profesión y tu núcleo es bastante difícil. No lograrlo fue una de las razones por las cuales me separé de la banda. No pude con el peso. Me tomé un aire para mí. No me sentí preparado para despegar de una vez', confiesa el joven cantante.

De pequeño siempre quiso transitar en este camino impregnado del espíritu musical de su hogar. ‘Mi abuelo toca piano. Mis tías hacen buenas armonías y mi mamá canta y ha formado parte del Coro Polifónico', relata. ‘De mi madre heredé la voz y de mi padre tengo su guapura', sonríe con picardía. Aunque le debe a su abuelo su primer contacto con su sueño. ‘Cuando cumplí 18 años, mi abuelo me llevó a un estudio de grabación, en Penonomé. Pude grabar una canción, no recuerdo cómo se llamaba, era tremendamente mala', ríe.

A pesar de que comenzó su carrera en Ingeniería Industrial, la cual abandonó tras un año de estudios, siempre supo que su talento eran la música y la fotografía. ‘Cuando no canto, edito imágenes. Me gusta editar y fotografiar. Estudié el arte en Barcelona. Marcas como Nike me han tomado en cuenta para ser su fotógrafo profesional. También se me da muy bien', subraya. ‘Se sobrevive siendo músico en Panamá, pero si lo combinas con otras artes, te puede ir mejor', acentúa.

Además de sus memorias , Aurelio comparte que ser cantautor es un oficio más allá de los aplausos. ‘Es cuestión de gratitud: que el público se identifique con cada letra de mis canciones', recalca. Por eso no es del tipo de artistas que ‘escribe por pedido' porque le tiene que pasar ‘algo muy fuerte' para escribir, explica.

Y esa filosofía es la que le ha permitido acumular una vida con más aciertos que errores. ‘Mi mayor crítico soy yo mismo. No es una cosa de egocentrismo, sino que soy muy perfeccionista, entonces me cuesta mucho mostrarle a una persona una canción que no me convenza', expone. Pese a ello, Aurelio afirma que sus referentes musicales son Omar Alfanno y Los Gaitanes. ‘Los considero como padrinos de mi música, al final han estado en mi carrera durante muchos años'.

Pretende mantenerse en el género de la balada y cuestiona estos tiempos cuando lo urbano es el rey de las emisoras. ‘Hace falta diversidad musical. Sé que a nosotros nos gusta bailar el reguetón, pero nos hace falta multiplicar un Alejandro Fernández, un Camilo Sesto, un Luis Miguel en sus tiempos... Esas canciones ya no las hay, un Camila, un Reik... Como digo siempre, voy a defender mi bandera: la balada. Quiero ser ese pionero panameño que pueda reconquistar corazones', apostilla. ‘¿Que cómo lo voy a lograr? Manteniendo mi esencia, así como lo he hecho siempre', dice.

En esta era digital, Aurelio entiende la importancia de las redes sociales, siempre y cuando se usen ‘con responsabilidad', apunta. ‘Me gusta contarle a la gente lo real, lo que vivo a diario. También cuento las cosas malas. Les ofrezco mi historia real. Conectar con la gente es sentir que puedo hablar con mis amigos de toda la vida', describe.

El 2019 será, efectivamente, un año muy significativo para Aurelio Tamayo: lanzó su sencillo, aspira a presentar en diciembre su nuevo trabajo Qué bonito es el amor (un disco de diez canciones) y se estrena como papá por segunda vez, con la pequeña Rafaella junto a su compañera de vida y mánager, Leribeth Marie. ‘Me encanta apoyarlo, él lo sabe. La música es lo que a él lo hace feliz. Y no hay nada mejor que verlo así', expresa Marie, quien estuvo con Tamayo durante la plática. Estos dos chicos son complicidad, armonía... al menos eso demuestran. ‘El amor es amistad, es paz. Es saber que tienes a alguien al lado y que esa persona estará contigo en todo momento. Para mí, el amor es que te puedas levantar con una sonrisa todos los días', detalla mirando fijo a Marie, como si nada le apasionase más.

Además del amor, la apertura de los sentidos a través del arte es su bastión. ‘La música es alma y no hay otra palabra que la describa. A todos nos pasa que cuando escuchamos una canción se nos eriza la piel'.