Aristides Royo: ‘Los años dan más serenidad, pero la capacidad de indignación nunca se pierde'

Tiene dos grandes aficiones: el cine y la lectura. Aristides Royo Sánchez (14 de agosto de 1940), trigésimo octavo presidente de la República de Panamá, asegura que su madre le heredó ‘el trato igualitario con todas las personas', mientras que su padre le advirtió de que ‘el juego de azar es enemigo del ser humano'. Un hombre que comunica, que considera más importante lo que lee que lo que escribe, a pesar de que ha redactado tres libros, ensayos y artículos. Una persona que posiciona las tertulias por encima de la comunicación digital, sin ignorar su valor en el siglo XXI. Royo, presidente del Istmo panameño desde el 11 de octubre de 1978 hasta el 31 de julio de 1982, formó parte, como una de las figuras principales, del equipo que negoció los tratados Torrijos-Carter de 1977. Se describe como ‘una persona muy sencilla en sus gustos'. Su pasión por el deporte lo llevó a correr la Maratón de Nueva York a sus 50 años de edad. En entrevista con Hombres Hoy , el exmandatario revela detalles de su vida personal, profesional y política. Hace hincapié en temas de actualidad, como la situación política y social de Venezuela, sin dejar de lado argumentos nacionales.

¿QUÉ LO HACE SENTIRSE ORGULLOSO?

‘A veces somos esclavos de los celulares y muchos niños, de los videojuegos. Hay gente esclava del bochinche, porque en este país regularmente no comprobamos, sino que vamos afirmando las cosas'.

Haber mandado a construir la Biblioteca Nacional de Panamá Ernesto J. Castillero en el Parque Recreativo Omar Torrijos. También me siento muy orgulloso de cada escuela que hicimos y de las becas que otorgamos.

¿CUÁL HA SIDO EL MAYOR DESAFÍO DE SU VIDA?

Haber sido presidente de la República. Yo nunca pensé que ocuparía esa posición y salí por una especie de carambola ( ríe ). Te cuento un poco de esa historia. Después de haber trabajado arduamente en las negociaciones del tratado (Torrijos-Carter de 1977), le pedí a Omar Torrijos la embajada de Panamá en España, porque había estudiado en Salamanca. Torrijos dijo que sí, pero que no lo comentara con nadie. Después me sorprendió con la noticia de que me iba a proponer ante los 505 representantes de corregimiento —como Presidente—, que eran los que elegían.

SI REGRESÁRAMOS AL AÑO 1982, FECHA EN LA QUE RENUNCIÓ A LA PRESIDENCIA, ¿QUÉ HARÍA DIFERENTE?

Yo creo que los años le dan a uno más serenidad, más comprensión de las cosas, pero la capacidad de indignación uno nunca la pierde. Para aquella época, yo creí que el papel de los militares, después de la muerte de Torrijos, sería el del respeto al poder civil que él había instaurado. Pero el repliegue que había logrado, algunos coroneles consideraron que había que desreplergarse y por eso se produce una especie de criterio diferencial entre mi persona y los militares, lo cual produjo mi salida pacífica de la Presidencia.

HABLANDO DE TEMAS POLÍTICOS, ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TENER QUIEN LIDERE EL PAÍS EL PRÓXIMO QUINQUENIO?

El deseo de hacer el bien, el deseo de dirigir una administración en la que el candidato predique con el ejemplo y la honradez. Debe tener curiosidad, sensibilidad y buscar talentos para que le acompañen en la tarea administrativa.

¿POR QUIÉN NO SE DEBE VOTAR?

Por aquella persona que no nos inspira confianza, por las que hacen promesas que cualquier persona con sentido común (y el panameño tiene mucho sentido común) sabe que no las va a cumplir.

¿QUIÉN NO DEBERÍA FALTAR EN EL EQUIPO DE CONSEJERÍA DE UN PRESIDENTE?

Aquella persona que es capaz de dar un buen consejo sin esperar nada a cambio.

¿CUÁNDO UN MANDATARIO DEBE DAR UN PASO AL COSTADO?

Si usted me lo pregunta por Maduro (Nicolás), le diría que él tiene mucha gente. Los antecesores de Maduro, pienso que han hecho cosas en favor de las clases populares, el problema es la presencia del señor Maduro en la presidencia de la República de Venezuela. Le está haciendo daño al país como ocurrió en un momento con Noriega (Manuel Antonio).

¿VOZ DEL PUEBLO , VOZ DE DIOS?

Siempre he creído en la separación. Soy una persona laica. Practico la religión católica, voy a misa, pero creo que las cosas de Dios no hay que mezclarlas con las cosas de la tierra. Creo en aquella frase: ‘a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César'. Este es un Estado laico. Muchos panameños, por una especie de costumbre, dicen ‘Dios primero', ‘yo me asesoré con Dios', ‘consulté con Dios' o ‘Dios está guiando mis pasos'; yo respeto esa manera de ser pero, obviamente, no la comparto.

¿QUÉ ES LA LIBERTAD?

El poder hacer todas las cosas que la ley, las normas y la ética permitan, siempre que se respete el derecho ajeno. Esa frase de Benito Juárez, ‘el respeto al derecho ajeno es la paz', y esto es lo que deberíamos los panameños aplicar diariamente en nuestra conducta.

¿DE QUIÉN ES ESCLAVO EL PANAMEÑO?

A veces somos esclavos de los celulares y muchos niños, de los videojuegos. Mucha gente es esclava del bochinche, porque en este país regularmente no comprobamos, sino que vamos afirmando las cosas.

¿CUÁL ES EL ÚLTIMO LOGRO DE ARISTIDES ROYO?

En el universo literario, justo ayer terminé de leer una obra muy interesante, ‘Esclavos de la consigna', de Jorge Edwards.

¿CUÁL ES LA LECCIÓN MÁS IMPORTANTE QUE HA APRENDIDO EN SUS 78 AÑOS DE VIDA?

Hay que ser respetuoso de los pensamientos distintos a los nuestros. Uno no debe sentirse menos que nadie ni más que ninguno.

¿CUÁNTO TIEMPO DEDICA A IR DE COMPRAS?

No voy de compras nunca ( risas ). Lo que sí hago, una vez al año, es comprar unas zapatillas para caminar. Mi esposa suele encargarse de mí y comprar todo lo que necesito.

¿HA LLORADO VIENDO ALGUNA PELÍCULA O LEYENDO ALGÚN LIBRO?

No, nunca he llorado con un libro. Lo que sí hago es reerlo dos o tres veces.

¿CUÁL ES SU GRUPO MUSICAL FAVORITO?

Rubén Blades, en música popular me gusta mucho. Me encanta Osvaldo Ayala y su grupo. ¡Cómo no decir Omar Alfanno, que hace maravillas con la música! Si vamos a la música clásica, me encanta la Orquesta Sinfónica de Nueva York.

¿SE PUEDE SER FIEL SIEMPRE?

Sí, a una mujer, a los ideales, a las creencias, a la amistad y a la religión.

¿CUÁL ES SU DÍA PERFECTO?

Aquel en que logro leer un poquito más que otros. Cuando consigo tener un rato más para mí. También los viernes, cuando me reúno con un grupo de amigos para ver una buena película y comentarla; y los domingos, cuando puedo almorzar con la familia.

COMO AMANTE DEL CINE, ¿QUÉ PELÍCULA RECOMENDARÍA VER?

Es muy difícil para una persona cinéfila enmarcar una sola película. Lo que sí puedo decir con facilidad es que algunas de mis favorita son: ‘Yi Yi'. La he visto como diez veces. Me gusta mucho ‘Lo que el viento se llevó'. Hace unos días vi ‘El padrino', en sus tres partes completas. Es una obra que enseña mucho sobre el ser humano, no sobre el gánster de la ametralladora nada más.

PARA USTED, ¿CUÁNDO UNA MUJER ES BELLA?

Cuando tiene un buen corazón, nobleza interior, pero también una mujer es bella cuando tiene belleza física, no se puede negar eso.

¿A QUIÉN DEBERÍAMOS CONOCER LOS PERIODISTAS ANTES DE MORIR?

Ya no podrán conocer a Guillermo Andreve, a Diógenes de la Rosa, a periodistas como Ignacio Valdés; pero yo diría que más que conocer, es aprender. Si ustedes leen las obras y biografías de estos personajes y las enseñanzas que muchos panameños nos han legado, creo que ya están conociendo personas que valen la pena.