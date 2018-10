‘Las acciones de los políticos las mira Dios y las juzga el pueblo'

Keila E. Rojas L.

krojas@laestrella.com.pa



Nacida en Chiriquí, (1941), de madre panameña y padre checoslovaco, Idian Reiss Flores, consagrada a la Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, y conocida como Sor Lourdes Reiss, no le teme a las entrevistas. Segura y dispuesta a responder del tema que se le pregunte, así sea sobre los resonados casos de abuso sexual a menores de edad por representantes del clero o de política, Sor Lourdes aceptó compartir con ‘MIA Voces Activas' su óptica. Se refirió no solo a asuntos que estremecen a la Iglesia católica y a la sociedad panameña de hoy, sino también a detalles de su vida personal.

Dedicada a trabajar con la niñez, después de su visita a El Salvador y Guatemala Sor Lourdes retorna a Panamá y se integra al Orfelinato San José de Malambo (1973-1980). Removida al Hogar Monerri, en El Chorrillo, da un giro hacia la atención de las jóvenes del interior que no podían lograr sus ilusiones profesionales. En 1988 regresa al Orfelinato San José de Malambo, donde hoy funge como directora.

LA IGLESIA CATÓLICA ATRAVIESA NO POCAS DENUNCIAS CONTRA REPRESENTANTES DEL CLERO VINCULADOS CON PEDERASTIA Y ABUSOS SEXUALES, ¿CÓMO SE MANTIENE O RETOMA LA CONFIANZA EN LOS SACERDOTES?

Yo pienso que es un asunto de fe. No pongo mi fe en un sacerdote o en un obispo, yo la pongo en Dios. Creo es en Dios, no creo que el ‘Todopoderoso' sea el sacerdote. El sacerdote, obispo o arzobispo es un ministro escogido por Dios para ejercer el ministerio dentro de la Iglesia; ellos son simplemente ministros escogidos por Dios. A quien se le debe fidelidad es a Dios. A mí no me va a rebajar la fe que tengo en Dios porque un sacerdote u obispo cometió una de estas faltas. Eso es un error humano, yo no puedo condenarlo tampoco. Tengo que tener misericordia para con ellos y con las víctimas.

¿IMPULSA EL CELIBATO A COMETER ACOSO O ABUSO SEXUAL?

En cuanto a lo que es la tradición de la Iglesia no creo. Yo pienso que la Iglesia tiene su reglamento, su ordenamiento que viene de Jesucristo, que la formó. Si Él hubiera pensado que el sacerdocio puede ser célibe o no célibe, se hubiera hecho desde un principio. Además, eso depende del papa y los cardenales, que manejan la Iglesia al nivel más alto, inspirados por el Espíritu Santo.

ANTE LAS MÚLTIPLES DENUNCIAS DE ACOSO Y ABUSO SEXUAL POR PARTE DE SACERDOTES, LOS PADRES DE FAMILIA PUEDEN SENTIR TEMOR DE ENVIAR A SUS HIJOS A LA IGLESIA, ¿QUÉ LES RECOMENDARÍA?

No es un asunto de tener temor de que los niños vayan a la iglesia. No dejar que los niños vayan con el Señor es cometer una falta. El niño no va por el cura, va porque le gusta la formación religiosa. Es un deber de los padres, llevarlos a la iglesia. Ahora, no es que vamos a tener a todos los religiosos como abusadores; no son todos, unos han fallado en su debilidad humana, su naturaleza los ha hecho fallar, pero los pastores evangélicos también son acusados de estas cosas... el problema es que, como se trata de la Iglesia católica, lo hacemos más grande. Pongámonos a nivel y veamos que el abuso es de un hombre, y un hombre puede ser un sacerdote, un pastor, un maestro, un papá, un tío, un hermano. Es el hombre que ha fallado y que ha irrespetado la dignidad de ese niño. Lo que tienen que hacer los padres es educar, formar a los niños, niñas o jóvenes para que tengan precaución. También en eso se necesita educación, para que los niños sepan cuándo deben tener desconfianza... no es evitar que el niño vaya a la iglesia.

ACTUALMENTE SE MENCIONA EL NOMBRE DE UN SACERDOTE PANAMEÑO EN UN CASO JUDICIAL, ¿QUÉ MENSAJE ENVÍA A LA SOCIEDAD EN CUANTO AL TEMA?

A quienes conocen más al padre David Cosca y a quienes no lo conocen, aconsejo orar por él, para que el Señor lo ayude y fortalezca. No sé si ha cometido algún error, pienso que tal vez pudo haber sido una acción no pensando en algo malo, sino haciendo un bien. Creo que merece respeto, consideración y comprensión, como cualquier otra persona que se involucre en algo similar. Nunca debo emitir un juicio simplemente por mis prejuicios. Yo aconsejo nunca emitir un juicio en contra de alguien sin saber la verdad.

¿SER MONJA O SACERDOTE ES UNA DECISIÓN HUMANA O UNA PREDISPOSICIÓN DIVINA?

Dios le tiene a cada persona una misión en esta vida. A unos nos llama para la vida consagrada; a otros, para prestar un servicio distinto. Todos servimos al prójimo de forma distinta, como los médicos, enfermeras, comunicadores sociales y maestros. A cada uno Dios le tiene destinada una gracia especial para poder servir a los demás. A unos llama a la vida consagrada, como a los sacerdotes, las religiosas y laicos.

¿EN ALGÚN MOMENTO HA DESEADO DAR VUELTA ATRÁS EN CUANTO A SUS VOTOS COMO MONJA?

No, nunca, aunque todos pasamos por crisis. En mi comunidad nosotras renovamos los votos anualmente, no hacemos votos perpetuos. Afortunadamente, tenemos esa gracia las Hermanas de la Caridad. Nunca he pensado abandonar mi consagración. Creo que la oportunidad de renovar los votos anualmente ayuda mucho...

¿HA TENIDO PENSAMIENTOS IMPUROS?

Jamás...

A USTED LE HA TOCADO LIDIAR DE CERCA CON EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA, PUES EL HOGAR SAN JOSÉ DE MALAMBO ATIENDE NIÑOS CON ESTE VIRUS. ¿CUÁL CONSIDERA ES LA MEJOR MANERA DE EVITAR LA TRASMISIÓN DE ESTE MAL?

Pienso que hace falta educación sexual en la comunidad. También hace falta una formación moral, lo cual es muy importante en la vida del ser humano. Para evitar muchos problemas o la mayoría de ellos, la educación, y, especialmente, la que se da en la familia, porque de allí parte toda la formación de los niños, es muy importante. En cada etapa de su vida, adolescencia, juventud y adultez, estas personas llevarán siempre la educación que le dieron sus padres. La escuela es la segunda parte de la formación o educación de un individuo. Lo que hace falta es más educación en este tema, y también que las autoridades sean un poco más estrictas en el cumplimiento de las leyes.

¿BENDECIRÍA UN MATRIMONIO O RELACIÓN ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO?

No, no estoy de acuerdo. Desde un principio Dios creó hombre y mujer y les dijo crezcan y multiplíquense.

SI UNA MUJER DESEA ABORTAR, ¿QUÉ CONSEJO LE DARÍA?

Primero, que no lo haga. Si ella se ama, debe amar al ser que lleva dentro de su vientre. Toda mujer debe saber que, al tener una relación sexual, si no ha hecho uso de ningún preservativo puede quedar embarazada. Lo que se forma dentro de ella es una vida, no es cualquier cosa. Debe darle gracias a Dios que en su vientre nace una nueva vida.

HABLANDO DE DAR VIDA, ¿ALGUNA VEZ PENSÓ TENER EN SU VIENTRE UNA VIDA?

No; en mi corazón, sí. Yo amo mucho a los niños, los concibo en mi corazón, pero yo desde pequeña deseé ser religiosa, consagrarme a Dios.

¿CREE QUE EN LA ASAMBLEA NACIONAL DEBERÍA HABER UN CONFESIONARIO?

No, porque hay en todas las iglesias. Cada político debe tomar en cuenta que sus acciones las mira Dios y las juzga el pueblo. Ellos no pueden hacer lo que les da la gana. No se les ha elegido ni para robar ni para mentir ni engañar, sino para trabajar por el pueblo, que clama justicia, honestidad, honradez y respeto, porque al pueblo se le respeta. Hay una frase que dice: ‘La voz del pueblo es la voz de Dios'. Cada persona que ejerce una función pública tiene que saber que debe respetar y ser honesto.

SI TUVIERA LA OPORTUNIDAD DE IR A LA ASAMBLEA NACIONAL A DAR UN SERMÓN, ¿QUÉ DIRÍA?

Me gustaría ir a la Asamblea no a dar un sermón, no les hablaría de corrupción, aunque si me lo piden, con mucho gusto. Pero yo tengo unas ganas de ir para pedirles que tomen en sus manos las leyes de protección integral, que las revisen, lean y analicen bien, pues también ellos tienen responsabilidad de brindarles a los niños de Panamá una vida plena, una vida feliz; y los niños de Panamá no son totalmente felices. Hay muchos niños que sufren hambre, que no van a la escuela, están enfermos, abandonados. La justicia para ellos es tardía también. Si queremos una sociedad mejor, tenemos que comenzar por mejorar la vida de los niños, adolescentes y jóvenes primero.

¿QUÉ PECADO NO SE LE PERDONARÍA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA?

No diría que pecado, pero posiblemente la falta de proactividad en la solución de algunos problemas sociales que predominan en Panamá, que tal vez le ha hecho falta pensar en eso.

¿CÓMO SE COMBATE LA CORRUPCIÓN?

Que cada uno piense que está pecando, que está cometiendo pecado, que con la corrupción le quitas comida, salud, educación a miles y miles de niños y adultos. Están acaparando y eso no te lo llevas al cielo ni a la tumba. Como dijo el papa Francisco, nunca he visto un funeral donde atrás de la carroza vayan todas las pertenencias de la persona en vida: ni dinero ni propiedades se van a llevar. Creo que es tiempo de que las personas que hoy dirigen el país piensen que tienen una responsabilidad moral ante Dios y la patria. Porque todas esas funciones son para bien de la sociedad, no para llenar tu bolsillo. Si llenas tu bolsillo, estás robando y esto es penado por la ley y por Dios. Deben pensar que tienen un compromiso con Dios y la patria. A quienes gobiernan, se les pedirán cuentas al ocaso de su vida. No crean que van a estar exentos de ese pecado como pueden estar exentos de ir a la cárcel aquí en la Tierra...

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA IR AL CIELO?

Cumplir los mandamientos, vivir las bienaventuranzas. Sé fiel a la palabra de Dios y lo tendrás ganado desde aquí, porque el cielo se gana desde la tierra, con tus buenas acciones, con un buen testimonio de vida, llevando una vida intachable.

Y USTED... ¿TIENE SU ENTRADA ASEGURADA AL CIELO?

Por ahora sí, no lo dudo. Procuro mantenerme en paz con Dios.

¿ES USUARIA DE ALGUNA RED SOCIAL?

No, eso nunca me ha atraído, no me gusta. Me hace perder tiempo y yo necesito tiempo para servir a los niños. Mi trabajo aquí en el Hogar Malambo demanda de mucha responsabilidad, tengo que tener mi cerebro bien fresco y tranquilo cada vez que me levanto para poder pensar, decidir o ver cómo resolver las diferentes situaciones.

TRES PALABRAS QUE LA DESCRIBEN...

Sincera, honesta y amorosa.

EN UNA SOCIEDAD AGITADA POR LA INMEDIATEZ Y LA TECNOLOGÍA, ¿QUÉ APORTE OFRECEN LOS NIÑOS A LOS ADULTOS?

Pienso que es su calor, amor e inocencia. Ese abandono y confianza que tienen a Dios y a quienes los protegen.

A LA HORA DE ELEGIR POR QUIÉN VOTAR, ¿SE DEBERÍA TOMAR EN CUENTA LA OPINIÓN DEL CANDIDATO EN CUANTO A TEMAS COMO ABORTO Y HOMOSEXUALIDAD?

Yo creo que una cosa es pensar, opinar y otra cosa es ejecutar. Cualquiera puede tener su opinión sobre esos temas. Pero me parece que el candidato a la Presidencia o diputado, representante, alcalde, gobernador, cualquier persona que aspire a obtener un puesto público de autoridad, que de él dependa el bien común de la sociedad, debe primero pensar en el bien común y respetar la opinión de la sociedad, de sus electores. Debe preocuparse por el bien de los electores. Cada persona tiene derecho y tiene su dignidad. Dios nos da dos grandes dones, la inteligencia y la libertad. Con la libertad tú tienes la facultad de elegir por el bien o por el mal.