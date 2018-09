ALEJANDRO SCHOFFER KIRMAYER

Lucas tenía sueño esa noche y no había manera de dormir cuando lo que más deseaba era dormir los elefantes brillan en el cielo pensó para poder quizás así dormirse pero ni modo de repente se acordó que muchas otras veces en las que no había podido dormirse se había dado cuenta de que sentía una cierta tensión en los ojos porque los tenía tensionados y por eso no podía dormir me duele la cabeza y estoy sediento pero qué pereza ir a la cocina porque estoy cansado ¿un orgasmo? Un orgasmo de la vecina siempre tiene orgasmos y es curioso porque pareja no tiene la última pareja la pegó fuerte sí le pegó y ella vino a casa y yo estaba solo en esos momentos así que la ayudé de repente Lucas se quedó dormido pero otro orgasmo le despertó no puede ser aquel ruido de la cama de ella contra la pared contra la pared escuchó Lucas que la voz de un hombre de un hombre que él ya había escuchado encendió la luz y trató de leer para relajarse pero ni modo un oh sumado a un eeeeh sumado a un ohhh sumado a un ehhh y cama dale que ñaka ñaka mis padres se deben creer que soy yo esa voz no lo dejó dormir así que estaba viendo aquello y era testigo colocó un vaso en la pared para escuchar la voz y el orgasmo bueno hay que reconocer que también la muchacha es guapa dijo una vez mi papá es guapa pero borracha contestó mi mamá enfadada y discutieron fuerte ese día creo que mi padre también le pegó pero me hice el tonto porque es un problema de mis padres que a veces discuten mucho y no quiero meterme en problemas el sonido de la cama se detiene parece que la pintura de la pared se cae y tiembla el suelo por última vez cuando el tren acaba de pasar cuando ese orgasmo último les lleva al éxtasis un día perderé mi virginidad pero a este paso nunca y menos en casa de mis padres se han callado esa voz de nuevo ¿esa voz? Un cigarrillo Amanda y un whisky escucho que dice la voz voz que me pareces cercana voz que me parece haber escuchado antes Amanda no dice nada se escucha la ducha y también que alguien ha entrado al baño de mi casa debe ser mi madre entrando al baño de mi casa debe ser mi madre o mi padre ¿habrán tenido orgasmos también en ese momento? Prefiero no pensarlo un elefante dos elefantes tres elefantes los elefantes son asesinados en África leí en una portada del periódico qué hijos de puta hoy no hay quien duerma y mañana la profesora me dirá que por qué llego tarde y que si la excusa de siempre y que si mis amigos se ríen de mí entonces no son mis amigos me dice mi madre que me protege mucho siempre y parece que le molesta que conozca a una chica y me han empezado a llamar ¡maricón! ¡maricón! ¡mariquita! Así me dicen sobretodo Joseph o Phil que son los líderes los que juegan bien al fútbol super bien y las chicas están por ellos mira a Phil oh Phil qué bueno eres Phil Rosa tendrá orgasmos en algún momento con Phil y por qué no Joseph también y yo ojalá con ella lo primero que tienes que hacer para conquistar a una mujer es tratarla como a una reina me dijo mi tío Alfred una vez y otra vez lo vi en una cafetería tomando whisky e invitando a todas las mujeres que podía es su forma de ligar jajajaja dijo mi padre me hago pis iré al baño pero está ocupado me hago pis y tengo sed y no puedo dormirme escucharé de nuevo por la pared nada se ha dormido parece o no lo parece no sé la verdad si todo el mundo está despierto ¿y ese gato? ¿Qué haces aquí gato? Y le tiro la pelota de baloncesto y me asusto porque he golpeado al gato y ha caído abajo lo he matado lo he matado qué horror los gusanos ya tienen cena un manjar qué manjar para los gusanos al menos he ayudado a los gusanos y los ayudaré cuando muera qué libertad la de un gusano comerte y aparecer donde nadie quiere que aparezcas ¿y si me transformo en gusano? Estos pensamientos no ayudan no no ayudan para que pueda descansar alza la voz mira nena o me das el dinero o te vas a enterar escucho esa voz esa voz más alta silencio silencio un golpe se ha escuchado un golpe un portazo otro portazo pasos un golpe un grito otro grito ¿es en mi casa? Pasos golpes gritos no puedo dormir no puedo dormir sed agua pis el gato muerto los gusanos otro golpe no otro otro golpe ¿quieres otro golpe zorra? No la mates no la mates por dios otro golpe y un chillido qué ha pasado qué ha pasado llegan mis padres aterrados qué mirada de mis padres nunca vi una mirada igual no lo sé habrá que llamar a la policía porque algo está pasando en la casa de la vecina y yo no puedo dormir no no llamaremos a la policía duérmete los problemas de la gente son problemas de la gente suficiente tenemos con los nuestros cada uno es responsable de lo suyo pero papá pero papá nada a dormir y ya y se van y mi madre solo hace lo que mi padre ni un beso de buenas noches o una recomendación para dormir y me apagan la luz yo quiero luz no luz apagada mañana tienes colegio escucho la voz de mi padre desde el salón y ahora parece que discuten que discuten ¿otra discusión? no por favor me tapo los oídos he matado a un gato a la vecina la han matado y mi pelota de baloncesto mañana no estará abajo y me duele el oído y la almohada está como empapada escucho de nuevo ruidos de la casa de la vecina ya sé de quién es esa voz ese maldito cabrón ha regresado y la ha matado ese psicópata la mató necesito decírselo a mis padres ¡la han matado! ¡La han matado! repito en el salón y mis padres sólo me miran nada más vete a dormir de una vez niño.

