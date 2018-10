Warner Bros Pictures presenta 'Nace una estrella' en donde participa Lady Gaga

Redacción Digital La Estrella

online@laestrella.com.pa



Pictures presenta una nueva versión del drama musical “Nace una estrella”, esta nueva versión también marca el debut como director de Bradley Cooper.

(“Francotirador”, “Escándalo americano”, “Los juegos del destino”), cuatro veces nominado al Oscar. Cooper interpreta a Jackson Maine, un cantante de música country que se encuentra en el borde de su decadencia cuando descubre a Ally (Germanotta), un talento desconocido.

Paralelamente que inicia un tórrido romance entre ellos, Jack empuja a Ally a brillar en los reflectores, catapultando su estrellato. Sin embargo, la carrera de Ally eclipsa inmediatamente la de Jack, quien cada vez encuentra más difícil lidiar con la desaparición de su gloria. Además de interpretar a Ally, Germanotta –quien ganó la atención de la Academia por la canción “Til It Happens to You” de la película “The Hunting Ground”– compuso canciones originales para la película, que también interpreta.

Entre los actores principales también se encuentran Andrew Dice Clay y Sam Elliott. “Nace una estrella” fue producida por Bill Gerber, Jon Peters, Bradley Cooper, Todd Phillips y Lynette Howell Taylor; con Basil Iwanyk y Ravi Mehta como productores ejecutivos. El guión es de Will Fetters & Bradley Cooper y Eric Roth, basados en una historia de William A. Wellman y Robert Carson. Los colaboradores detrás de cámaras detrás de Cooper incluyen al director de fotografía nominado al Oscar, Matty Libatique (“Cisne negro”); la diseñadora de producción, Karen Murphy; al editor tres veces nominado al Oscar, Jay Cassidy (“Escándalo americano”, “Los juegos del destino”, “Camino salvaje”), y a la diseñadora de vestuario Erin Benach. Warner Bros. Pictures presenta una producción de Jon Peters, Bill Gerber y Joint Effort, “Nace una estrella”