"Roma" y Raphael protagonizarán los Premios Platino del cine iberoamericano

Después de triunfar en los Óscar, los BAFTA, los Goya, los Globos de Oro y el Festival de Venecia, el filme de Cuarón se somete ahora a la valoración de la industria iberoamericana.



Y lo hace con todo el viento a favor puesto que opta a nueve estatuillas, incluidas las de mejor película iberoamericana de ficción, mejor director, mejor guión y mejor interpretación femenina.



La producción mexicana ya pudo saborear este sábado su probable triunfo, puesto que se llevó los Premios del Público de los Platinos a mejor película y a mejor actriz por la mexicana Yalitza Aparicio.



Tras una votación en la página web de los galardones, el público también decidió premiar al español Javier Bardem por su interpretación en "Todos lo saben", del iraní Asghar Farhadi.



El otro gran protagonista de la noche será Raphael, quien a sus 76 años recibirá el Premio Platino de Honor a su trayectoria cinematográfica por haber participado en más de una decena de filmes, el último "Mi gran noche" (2015), de Álex de la Iglesia.



En una rueda de prensa este sábado, Raphael dijo que espera vivir su "gran noche" durante la entrega de galardones de este domingo y se mostró abierto a volver a hacer cine.



"Yo ando siempre alterado en los escenarios y que me den un premio por mi cine es una sorpresa y me ha hecho ilusión; estoy encantado", dijo Raphael durante la rueda de prensa de los premios que se entregarán en la Riviera Maya del Caribe mexicano.



Y añadió: "Espero que mañana sea mi gran noche", en referencia a una de sus canciones más célebres.



Además, pese a llevar un tiempo alejado de los estudios cinematográficos, el cantante aclaró que de ninguna manera lo ha abandonado.



"He tenido muchísimas ofertas, pero no ha habido hueco en mi agenda. Y, además, yo no filmo películas, firmo guiones. Dejo de estar en el cine para subirme a los escenarios, y es que yo me entrego a la causa para todo en la vida. Si no, no lo hago", expresó.



Los Premios Platino del cine iberoamericano quieren ser algo más que una entrega de galardones y convertirse en un punto de encuentro para la industria y un difusor de buenos valores, explicaron este sábado los organizadores.



"Queremos no solamente ser una gala de premios", dijo el director general de estos galardones, Miguel Ángel Benzal, quien explicó que durante toda esta semana se han organizado actividades para propiciar "encuentros de la industria" y de los medios de comunicación que permitan desarrollar el cine en Iberoamérica.



"Campeones", "La noche de 12 años" y "Pájaros de verano" lucharán con "Roma" por el premio de mejor película y sus directores -Javier Fesser, Álvaro Brechner y Cristina Gallego y Ciro Guerra, respectivamente- optarán al galardón de mejor dirección.



Ana Brun ("Las herederas"), Marina de Tavira ("Roma"), Penélope Cruz ("Todos lo Saben") y Yalitza Aparicio ("Roma") pujarán por el trofeo a la mejor interpretación femenina.



Y Antonio de la Torre ("El reino"), Javier Bardem ("Todos lo saben"), Javier Gutiérrez ("Campeones") y Lorenzo Ferro ("El ángel") harán lo propio en la categoría masculina.



En el apartado televisivo, "Arde Madrid" (España) es la gran favorita, con tres menciones, incluida la de mejor miniserie o teleserie cinematográfica iberoamericana, donde competirá con "El Marginal II" (Argentina), "La casa de las flores" (México) y "Narcos: México" (México).



Diego Boneta ("Luis Miguel: la serie"), Diego Luna ("Narcos: México"), Javier Rey ("Fariña") y Nicolás Furtado ("El Marginal II") se postulan en los premios de interpretación masculinos en teleseries.



Mientras que Anna Castillo ("Arde Madrid"), Cecilia Suárez ("La casa de las flores"), Inma Cuesta ("Arde Madrid") y Najwa Nimri ("Vis a Vis") aparecen en la categoría femenina.



Estos galardones, impulsados por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) de España, junto con la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (Fipca), buscan promover el cine iberoamericano.