Palmarés de la 91 edición de los Óscar 2019

MEJOR PELÍCULA



"Green Book".



MEJOR DIRECTOR



Alfonso Cuarón por "Roma".



MEJOR ACTOR:



Rami Malek por "Bohemian Rhapsody".



MEJOR ACTRIZ



Olivia Colman por "The Favourite".



MEJOR ACTOR DE REPARTO



Mahershala Ali por "Green Book".



MEJOR ACTRIZ DE REPARTO



Regina King por "If Beale Street Could Talk".



MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA



"Roma" (México).



MEJOR GUION ORIGINAL



Nick Vallelonga, Brian Currie y Peter Farrelly, por "Green Book".



MEJOR GUION ADAPTADO



Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott y Spike Lee, por "BlacKkKlansman".



MEJOR CANCIÓN ORIGINAL



"Shallow" de "A Star Is Born".



MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL



Ludwig Goransson por "Black Panther".



MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN



"Spider-Man: Into the Spider-Verse".



MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN



"Bao" de Domee Shi.



MEJOR CORTOMETRAJE



"Skin" de Guy Nattiv.



MEJOR DOCUMENTAL



"Free Solo" de Jimmy Chin y Elizabeth Chai Vasarhelyi.



MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL



"Period. End of Sentence" de Rayka Zehtabchi.



MEJOR MONTAJE



John Ottman por "Bohemian Rhapsody".



MEJOR DIRECCIÓN DISEÑO DE PRODUCCIÓN



Hanna Beachler por "Black Panther".



MEJORES EFECTOS VISUALES



"First Man".



MEJOR FOTOGRAFÍA



Alfonso Cuarón por "Roma".



MEJOR VESTUARIO



Ruth E. Carter por "Black Panther" .



MEJOR PELUQUERÍA Y MAQUILLAJE



"Vice".



MEJOR EDICIÓN DE SONIDO



John Warhurst por "Bohemian Rhapsody".



MEJOR MEZCLA DE SONIDO



"Bohemian Rhapsody".