"The Office" saldrá de Netflix y se emitirá en la plataforma de NBCUniversal

"Estamos tristes de que NBC haya decidido retirar 'The Office' para (llevarla a) su propia plataforma de 'streaming' (emisión en línea)", dijo este martes Netflix USA en su cuenta oficial de Twitter.



El gigante digital señaló, no obstante, que sus usuarios podrán continuar "haciendo maratones" de la serie y verla una y otra vez "sin anuncios" en Netflix hasta enero de 2021.



"'The Office' se ha convertido en algo esencial de la cultura popular y es una rara joya cuya relevancia continúa creciendo en un momento en el que los fans tienen más opciones de entretenimiento que nunca", dijo hoy Bonnie Hammer, presidenta de las iniciativas digitales y directas al consumidor de NBCUniversal, en un comunicado recogido por medios estadounidenses.



"Estamos deseando dar la bienvenida a la pandilla de Dunder Mufflin al nuevo servicio de 'streaming' de NBCUniversal", añadió.



La popular serie protagonizada por Steve Carell, cuyas nueve temporadas se emitieron originalmente entre 2005 y 2013 en la cadena NBC, es uno de los contenidos estrella en Netflix y todavía hoy se pueden ver reposiciones del show de manera habitual en la televisión estadounidense.



Basada en la serie británica homónima de culto que creó Ricky Gervais, "The Office" narraba el absurdo, ridículo y desternillante día a día de una empresa papelera en Scranton (Pensilvania, EE.UU.) utilizando un estilo de falso documental ("mockumentary").



Junto a Carell, "The Office", que conserva una base de seguidores muy grande y fiel en las redes sociales, impulsó las carreras de actores como John Krasinski, Jenna Fischer, Rainn Wilson, Ed Helms, Ellie Kemper, Mindy Kaling o B.J. Novak.



Con cada vez más compañías audiovisuales entrando en el negocio del "streaming", Netflix puede perder algunos de sus contenidos más populares en beneficio de su competencia.



Un ejemplo de lo que podría suceder en el futuro se dio a finales de 2018, cuando se extendió por internet el rumor de que "Friends" iba a salir del catálogo de Netflix.



Afortunadamente para sus seguidores, Netflix confirmó poco después que "Friends" seguirá en su oferta al menos durante 2019, una buena noticia que, sin embargo, tuvo un gran coste: según The New York Times, la plataforma digital pagó 100 millones de dólares a Warner para conservar la serie durante este año.