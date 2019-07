Netflix elimina la escena del suicidio en la serie "13 Reasons Why"

"Mientras preparamos el lanzamiento de la tercera temporada para este verano, hemos seguido la conversación que ha surgido en torno a la serie", explicó el representante de Netflix en declaraciones a Efe.



"Así que, bajo el consejo de médicos expertos, incluyendo a Christine Moutier, directora médica en la Fundación Estadounidense para la Prevención del Suicidio, hemos decidido (...) editar la escena en la que Hannah se quita la vida en la primera temporada", añadió.



La productora valoró al mismo tiempo que "13 Reasons Why" ha "ayudado a muchos jóvenes a conversar sobre problemas difíciles, como la depresión y el suicidio, y a buscar ayuda, muchas veces por primera vez".



De esta forma, la escena en la que la protagonista, Hannah Baker, se suicida, una de las más importantes de toda la trama, ha sido modificada completamente por una secuencia en la que la adolescente se mira en el espejo y a continuación el espectador presencia la reacción de sus padres al encontrarla muerta.



Originalmente, este momento de la serie mostraba durante tres minutos el suicidio de Hannah en la bañera.



La historia narrada en "13 Reasons Why" se basa en una novela homónima escrita por Jay Asher y que inspiró a Selena Gómez, como productora, y a Brian Yorkey, como creador, para adaptar la trama a la pequeña pantalla.



"Nuestra intención al adaptar a una serie de televisión "13 Reasons Why" fue contar una historia que ayudara a los jóvenes a sentirse reflejados y escuchados, y promover empatía en cualquiera que la viera, como el libro lo hizo antes que nosotros", argumentó Yorkey en un comunicado.



"Pero, conforme se acerca al lanzamiento de la tercera temporada, hemos escuchado las preocupaciones sobre la escena tanto de la doctora Moutier como de otros especialistas y hemos acordado con Netflix reeditarla", recordó el creador, quien habló en nombre del equipo de productores.



"Ninguna secuencia es más importante que la historia en general y su mensaje sobre tratarnos mejor entre nosotros -consideró-. Creemos que esta edición permitirá que la serie ayude a más personas, al mismo tiempo que reduce cualquier riesgo, especialmente para los espectadores jóvenes más vulnerables."