El mundo de Harry Potter llega al móvil con un videojuego estilo "Pokémon GO"

El videojuego de realidad aumentada para móvil está disponible para dispositivos de Android e iOS, es gratuito y tiene opción multijugador, lo que permite jugar en grupo.



El videojuego abre "un camino virtual" para vivir aventuras de la saga literaria "en el mundo que nos rodea", señala John Harke, fundador de Niantic, en una nota.



La nueva propuesta de la compañía que desarrolló "Pokémon GO", funciona de un modo similar al videojuego que desató todo un fenómeno fan en el verano de 2016.



Al igual que en aquel juego, los jugadores pueden apuntar con la pantalla del móvil todo tipo de criaturas y objetos mágicos de la conocida saga de Harry Potter. A medida que los jugadores caminan, el juego les irá proponiendo retos. El objetivo es generar historias y evitar que los "muggles" -las personas sin poderes de la saga- los descubran.



"Hemos aplicado al juego todo lo que hemos aprendido sobre realidad aumentada y diseño en el mundo real en los últimos siete años", añade el fundador de Niantic.



"'Harry Potter Wizards Unite' da un paso más y le da vida en tu mundo, para que puedas ver a todos los personajes mágicos y a todos los animales fantásticos a tu alrededor, es casi como si pudieras tocarlos con solo estirar la mano", argumenta Madhavi Marigold, una de las responsables del desarrollo de Niantic, en la web del juego.



Pese a que el juego tiene muchas similitudes con "Pokémon GO", es algo más complejo, ya que tiene desafíos multijugador, combates cooperativos y otros especializaciones.



No todas los sistemas operativos son compatibles con "Harry Potter Wizards Unite", solamente los más actualizados.



La saga literaria, cuenta lanzamientos de videojuegos para cada uno de los siete libros escritos J.K. Rowling, pero sus creadores confían en que se convierta en uno de los más exitosos del veranos.