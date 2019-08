Muere Richard Williams, el animador que creó a Roger Rabbit

EFE





El animador que creó al personaje Roger Rabbit, Richard Williams, falleció este viernes a los 86 años, anunció su familia.



El triple ganador del Oscar nació en Toronto (Canadá), pero se mudó al Reino Unido en la década de los 50.



Williams falleció en Bristol, donde residía, según comunicó su familia.



El artista fue el director de animación del famoso film "¿Quién engaño a Roger Rabbit?", ("Who Framed Roger Rabbit?"), dirigida por Robert Zemeckis, y creaó tanto al personajes de Roger como al de Jessica Rabbit.



Williams ganó tres premios Bafta, que entrega la Academia de Cine británica, además de participar en otras obras, como la comedia "El retorno de la Pantera Rosa" o "La Pantera Rosa golpea de nuevo" y en "Casino Royale".



Su primera película, "The Little Island" salió en 1958 y le reportó un premio Bafta. Su primer Oscar lo ganó en 1971 por la adaptación de la obra de Charles Dickens "Un cuento de Navidad".