‘La Lavandería’, la película inspirada en los ‘Panama Papers’

María Alejandra Carrasquilla Reina

maria.carrasquilla@laestrella.com.pa



Netflix lanzó este miércoles en su sitio web el tráiler de la película 'La Lavandería', inspirada en el escándalo de evasión de impuestos denominado 'Panama Papers'.

"Una viuda (Meryl Streep) investiga el fraude de seguros y se acerca a un par de abogados de la ciudad de Panamá (Gary Oldman y Antonio Banderas) que se aprovechan del sistema financiero global", detalla la descripción de Netflix sobre el filme.

'La Lavandería' también cuenta con las actuaciones de Jeffrey Wright, Melissa Rauch, David Schwimmer y Sharon Stone, entre otros. La cinta está basada en el libro 'Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite', escrito por Jake Bernstein.

"Hay millones de razones para esperar el estreno de La Lavandería", anunció Netflix en su cuenta de Twitter. El estreno está programado para el 18 de octubre de 2019.