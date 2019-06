"Jurassic World" tendrá una serie animada de la mano de Netflix y DreamWorks

EFE





La plataforma digital Netflix y el estudio DreamWorks Animation han anunciado que en 2020 se estrenará "Jurassic World: Camp Cretaceous", una serie de animación basada en las historias de la saga de "Jurassic World".



"La evolución ha comenzado", se lee en un pequeño vídeo de adelanto, de 45 segundos de duración, que ha compartido DreamWorks Animation en su perfil de Twitter y en donde se ve a un dinosaurio caminando por la selva y atacando, finalmente, a la cámara.



Netflix detalló en un comunicado de prensa que "Jurassic World: Camp Cretaceous" se centrará en seis adolescentes que, después de que los dinosaurios escapen de sus jaulas, deben colaborar entre ellos para no morir a manos de esas temibles y sanguinarias criaturas prehistóricas.



La historia de "Jurassic World: Camp Cretaceous" se sitúa en el mismo marco narrativo de "Jurassic World" (2015), la cinta que relanzó recientemente el universo de estas películas sobre dinosaurios.



Steven Spielberg, el cerebro de esta exitosa saga que comenzó en los años 90, y Colin Trevorrow, director de "Jurassic World", figuran como productores ejecutivos de la nueva serie de animación.



Tras la trilogía formada por "Jurassic Park" (1993), "The Lost World: Jurassic Park" (1997) y "Jurassic Park III" (2001), cuyas dos primeras entregas tuvieron a Spielberg como realizador, la saga regresó a los cines con "Jurassic World (2015), de Colin Trevorrow, y "Jurassic World: Fallen Kingdom" (2018), del español J.A. Bayona.



Estas dos nuevas películas arrasaron en la taquilla al recaudar, entre ambas, casi 3.000 millones de dólares en todo el mundo.



Los espectaculares efectos especiales y la legendaria banda sonora de John Williams son dos de las señas de identidad de este conjunto de filmes que llevó el miedo a los dinosaurios a las salas de cine de todo el planeta.



Trevorrow se volverá a sentar en la silla de director en la tercera cinta de "Jurassic World", que todavía no tiene título confirmado pero cuya fecha de estreno está fijada para el 11 de junio de 2021.



Chris Pratt y Bryce Dallas Howard son los dos principales protagonistas de las películas de "Jurassic World".