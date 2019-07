"The Irishman" de Scorsese inaugurará el 57 Festival de Cine de Nueva York

EFE





La última película de Martin Scorsese, "The Irishman", inaugurará el 57 Festival de Cine de Nueva York el próximo 27 de septiembre en la prestigiosa Escuela Juilliard, donde podrá verse la cinta por primera vez.

Según anunció este lunes el "Film at Lincoln Center", institución que organiza el festival de cine, "The Irishman" es una película de crimen americano que cuenta una historia sobre amistad y lealtad entre dos hombres, protagonizada por actores de la talla de Robert de Niro, Al Pacino y Joe Pesci.

"('The Irishman') es una obra resultado de maestros, efectuada con un dominio del arte del cine que he visto muy pocas veces en mi vida", opinaba en un comunicado el director de la muestra de cine neoyorquina, Kent Jones.

Por su parte, Scorsese afirmó que es un honor que su cinta haya sido seleccionada para inaugurar el 57 Festival de Cine de Nueva York, y aseguró "admirar las selecciones atrevidas y visionarias que la muestra presenta a su audiencia año tras año".

"El festival es fundamental a la hora de dar visibilidad al cine de todo el mundo", añadió el director de la película, basada en el libro "I Heard You Paint Houses", y que tras su paso por las salas de cine podrá verse a finales de este año en la plataforma digital Netflix.

El Festival de Cine de Nueva York, que se celebrará desde el próximo 27 de septiembre hasta el 13 de octubre, aun está por anunciar su programa de este año, aunque apuntó que las entradas saldrán a la venta el próximo 8 de septiembre.

En pasadas ediciones, la muestra ha abierto con películas de la talla de "Gone Girl" y "The Social Network", de David Fincher, "Captain Phillips" de Paul Greengrass, "Life of Pi" de Ang Lee, "Mystic River" de Clint Eastwood, "Todo sobre mi madre" de Pedro Almodóvar y "Pulp Fiction" de Quentin Tarantino.