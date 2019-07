Las estrellas eligen Venecia

EFE





Brad Pitt, Meryl Streep, Adam Driver, Scarlett Johansson, Penélope Cruz, Antonio Banderas, Robert Pattinson, Kristen Stewart, Joaquin Phoenix, Gael García Bernal...la lista de estrellas que se espera este año en la Mostra de Venecia es interminable.

Frente a otros festivales que se pierden en debates sobre qué películas aceptar a competición, o aquellos que apuestan por el cine más purista, Venecia es un ejemplo de brazos abiertos a todos los estilos y producciones, sin distinguir entre productos más comerciales o filmes de culto.

Si a eso se añade que se celebra siempre entre finales de agosto y comienzos de septiembre, cuando el cine comienza a prepararse para la temporada de premios, la Mostra, a la que muchos daban por muerta hace apenas cinco años, se está convirtiendo en la cita más destacada y glamurosa del cine.

De la apacible isla del Lido, frente a la señorial Venecia, han salido en los últimos años títulos como "Gravity" y "Roma", de Alfonso Cuarón; "La forma del agua"("The Shape of the Water"), de Guillermo del Toro; "La La Land", de Damien Chazelle; "Spotlight", de Thomas McCarthy; "Birdman", de Alejandro González Iñárritu; "El ciudadano ilustre", de Mariano Cohn y Gastón Duprat, o "Tres anuncios en las afueras" ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"), de Martin McDonagh.

Y en cada caso, sus estrellas acuden a presentar las películas en un ambiente distendido, frente al mar y con los fans como protagonistas de unos paseos por las alfombras rojas breves pero intensos.

Las críticas son también menos voraces que, por ejemplo, en Cannes. Y los directores acuden más relajados a la llamada de Alberto Barbera, el director de un certamen que desde que llegó a su puesto en 2012 ha logrado hacer revivir al festival internacional de cine más antiguo del mundo.

Lo ha hecho aceptando sin rubor la llegada de las nuevas tecnologías, desde la realidad virtual a las películas de plataformas audiovisuales, pasando por series de televisión o proyectos artísticos a medio camino entre el cine y las videoinstalaciones.

Pero sobre todo lo ha hecho atrayendo a Hollywood y a las grandes producciones, con las estrellas más importantes del momento, en un complejo equilibrio con el cine más de autor, al que ha hecho un hueco claro en el apartado Fuera de concurso.

Barbera sabe que la repercusión mediática de la Mostra, más allá de la calidad del cine, está en los rostros más famosos. Y si en los últimos años consiguió que George y Amal Clooney hicieran su primera aparición pública en su alfombra roja, por la que también se pasearon desde Hugo Chávez y Jose Mujica a Brad Cooper y Lady Gaga, en esta edición ha tirado la casa por la ventana.

Si al final acuden todos los que se anuncian, el desfile de estrellas va a ser interminable entre el 28 de agosto y el 7 de septiembre.

El primer día llega "La verdad", el último trabajo del japonés Hirokazu Kore-eda, que cuenta nada menos que con Catherine Deneuve, Juliette Binoche y Ethan Hawke.

Uno de los repartos más llamativos es totalmente latinoamericano: Penélope Cruz, Ana de Armas, Edgar Ramírez, Wagner Moura, Gael García Bernal y Leonardo Sbaraglia, protagonistas de "Wasp Network", de Olivier Assayas.

Adam Driver y Scarlett Johansson son matrimonio en "Marriage Story"; Brad Pitt se convierte en astronauta en "Ad Astra" y Johnny Depp y Robert Pattinson se visten de época para "Waiting for the barbarians".

La gran diva del cine chino, Gong Lee, regresa a Venecia con "Saturday Fiction", una presencia que destacó Barbera en la presentación hoy en Roma de la programación del festival.

Barbera también se refirió a Joaquin Phoenix, que se mete en la piel del Joker, un personaje que ha acompañado a Batman en otras películas y que ha sido interpretado por Heath Ledger, Jared Leto o Jack Nicholson.

Otra de las estrellas de la edición será Meryl Streep, que protagoniza "The Laundromat" junto a Antonio Banderas y Gary Oldman. E interesante será ver si acude Roman Polanski a defender su película sobre el caso Dreyfus.

Kristen Stewart, Thimothée Chalamet, Jude Law o Alfredo Castro son otros de los rostros conocidos que protagonizan alguna de las películas de Venecia.

Pero como no solo de actores vive la Mostra, se espera con ganas la llegada de dos grandes de la música: Roger Waters, que presenta un documental sobre una gira de dos años que realizó en 2017 y 2018, y Mick Jagger, como parte del reparto del filme de clausura, "The Burnt Orange Heresy".