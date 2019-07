Vin Diesel revela que Charlize Theron y Helen Mirren vuelven a Rápido y Furioso

EFE





Las actrices Charlize Theron y Helen Mirren regresarán en la nueva entrega de "Fast & Furious", anunció este lunes la estrella de la franquicia de acción Vin Diesel en una publicación en Instagram.



"Tenemos a gran parte del reparto original aquí, incluyendo a ganadores de premios Óscar como Charlize Theron y Helen Mirren además de algunas sorpresas como John Cena, quien creo que va a brillar en esta película", dijo Diesel en un video grabado durante el rodaje de "Fast & Furious 9".



De acuerdo con el actor, el equipo está en Londres involucrado en la tercera semana de rodaje de la nueva entrega de esta saga de películas, cuyo estreno se prevé para mayo de 2020.



Si bien la aparición de Cena ya había sido anunciada, esta es la primera confirmación de que el reparto contará de nuevo con Theron y Mirren.



Theron se sumó a la anterior entrega, "Fate of the Furious", para encarnar a la ciberterrorista Cipher, que logró que Dominic Toretto, el personaje protagonista interpretado por Diesel, traicionara a su familia y cumpliera sus órdenes.



En cambio, Mirren solamente participó con un cameo y ahora regresa a la nueva película, pero además estrenará otro papel protagonista en el "spin-off" de "Fast & Furious", que llevará el nombre de "Hobbs and Shaw" y llegará a las pantallas a finales de este mismo verano.



La franquicia de películas de acción se mantiene así como una de las más lucrativas de Hollywood, gracias a su habilidad para incorporar a nuevas estrellas en su reparto a lo largo de sus nueve entregas.



Además sigue sin mostrar signos de agotamiento, ya que los productores de "Fast & Furious" han decidido expandir su universo con un "spin-off" y una serie animada de television, "Fast & Furious: Spy Racers", que se podrá ver en la plataforma Netflix.



"Fast & Furious 9", título que no es definitivo, será dirigida por el realizador Justin Lin ("Star Trek Beyond", "True Detective") a partir de un guion de Daniel Casey y contará también con Michelle Rodriguez, Jordana Brewster y Tyrese Gibson en su elenco de actores.