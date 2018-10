"Climax" gana premio mejor película de Sitges y "Lazzaro Felice" el de jurado

EFE

"Climax", del argentino afincado en Francia Gaspar Noé, logró el galardón a la Mejor Película en el Festival de Cine Fantástico de Sitges (noreste de España), y "Lazzaro Felice", de Alice Rohrwacher, los premios del jurado, de la crítica y del jurado joven.



"Climax" narra la evolución de una fiesta de una compañía de danza, que va subiendo de tono durante la noche por el efecto de las drogas hasta convertirse en un viaje a los infiernos.



Por su parte, "Lazzaro Felice" es un relato a medio camino entre el cuento popular, el realismo mágico, el drama social y la ciencia-ficción de viajes en el tiempo, que protagoniza un hombre demasiado bueno y puro para este mundo.



La miembro del jurado Anaïs Emery calificó "Climax" de película "sobresaliente" y "ejemplo de una nueva gramática del cine" que "demuestra que el género fantástico tiene mucha capacidad de innovación".



"Sales de esta película con ganas de volver al cine porque es una película sobre adicciones: adicción a la música, a las drogas, al sexo, pero también al cine en sí mismo", añadió.



La también representante del jurado Carolina Bang reconoció que tanto "Clímax" como su director, Gaspar Noé, levantan pasiones encontradas.



"Está bien que una misma película despierte amor y odio, eso quiere decir que mueve algo dentro de los espectadores, pero también me preocupa que se esté extendiendo esta polarización de los gustos", señaló.



El jurado también quiso destacar el largometraje "Lazzaro Felice", que "muestra la riqueza del género y las muchas maneras que tiene de explicar el mundo", según el miembro del jurado John Ajvide Lindqvist.



"Es muy interesante poder encontrar en un mismo palmarés una película como 'Clímax', que es trepidante y te deja en estado de shock, y otra como 'Lazzaro Felice' que es mas bien silenciosa", dijo.



Ajvide también mencionó el premio a la mejor actriz que fue para Andrea Riseborought por su interpretación en "Nancy", un filme en el que "su personaje casi no se mueve ni habla y, sin embargo, es capaz de revelarnos su personalidad gracias a la gran capacidad expresiva de la intérprete".



El premio al mejor director fue para el italiano Panos Cosmatos con "Mandy" también protagonizada por Riseborought en la que "estaba tan diferente que costaba darse cuenta de que era la misma", según del jurado.



Hasan Ma'jun obtuvo el Premio al Mejor Actor por "Pig", el mejor guión fue para la película "Au poste!"; el Gran Premio del Público para "Upgrade"; el Premio Nuevas Visiones para "Desenterrando Sad Hill", Focus Asia para "Tumbbad" y Anima't para "Mirai".



El jurado de la sección oficial destacó la calidad de los 33 títulos en competición y el director del festival, Ángel Sala, la buena acogida del público, que ha aumentado un 4 % respecto a la edición del año pasado.



El Festival se clausurará esta noche con la proyección de "2001: A Space Odyssey", pero antes el director de cine John Carpenter ofrecerá un concierto de las bandas sonoras de sus películas y el autor de "The Sixth Sense", M. Night Shyamalan, tendrá un encuentro con el público en el que hablará de su próxima película, titulada "Grass".