"Captain Marvel" despega en los cines estadounidenses

"Captain Marvel", la primera película de los estudios Marvel que cuenta con una mujer como protagonista, figura como el estreno más destacado de la cartelera estadounidense este fin de semana.



Brie Larson, ganadora del Óscar a la mejor actriz en 2016 por "Room", encabeza esta esperada cinta de superhéroes sobre la piloto de la Fuerza Aérea Carol Danvers, una mujer que se encontrará en plena batalla entre dos razas alienígenas y que obtendrá una serie de habilidades que la convertirán en uno de los personajes más poderosos del Universo Marvel.



Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Jude Law y Annette Bening acompañan a Larson en este largometraje que lleva la firma de los realizadores Anna Boden y Ryan Fleck.



Las predicciones de los expertos en taquilla aseguran que "Captain Marvel" podría lograr en torno a 140 millones de dólares en EE.UU. solo en su fin de semana de lanzamiento.



Previendo que "Captain Marvel" probablemente monopolice la atención de los cinéfilos durante estos días, muy pocas películas se han atrevido a fijar su fecha de estreno coincidiendo con la cinta de Larson.



El realizador chileno Sebastián Lelio, que se llevó en 2018 el Óscar a la mejor película en lengua no inglesa por la cinta "Una mujer fantástica", presenta ahora "Gloria Bell", versión estadounidense de su filme de 2013 "Gloria".



Julianne Moore interpreta a una mujer divorciada que se enamora de nuevo en este "remake" en el que también aparecen John Turturro, Michael Cera, Jeanne Tripplehorn, Rita Wilson y Sean Astin.



Por su parte, el director Vincent D'Onofrio se apunta al género del wéstern con "The Kid", una película con un elenco liderado por Ethan Hawke, Chris Pratt y Dane DeHaan.



Este largometraje toma como punto de partida la historia de un chico que presencia uno de los enfrentamientos más legendarios del Salvaje Oeste: la contienda entre el forajido Billy the Kid y el sheriff Pat Garrett.