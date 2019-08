"Blinded by the Light", una oda a Springsteen y un grito contra el racismo

EFE





"Para mí Bruce Springsteen es un profeta". Así de contundente se muestra la directora británica Gurinder Chadha, que en su nueva película, "Blinded by the Light", plasma la influencia positiva de "The Boss" en la vida de los ciudadanos de a pie a la vez que lanza un mensaje contra el racismo.

"La forma en la que habla del mundo está completamente en sintonía con la forma en la que veo el mundo", prosigue Chadha en una entrevista con Efe a pocos días del estreno de la cinta en EE.UU., donde llegará a los cines el próximo 16 de agosto.

Y es que Chadha utiliza durante las casi dos horas de la película un buen número de las legendarias canciones de Springsteen en palpitantes escenas que reflejan claramente la esperanza y consuelo que han dado sus letras a la clase obrera durante décadas.

En concreto, "Blinded by the Light" se centra en la vida del joven Javed (Viveik Kaldra), un adolescente británico de padres paquistaníes que crece en la ciudad de Luton a finales de los ochenta, oprimido por una mezcla del creciente racismo del Reino Unido de Margaret Thatcher y las enormes expectativas que sus progenitores depositaron en él.

Hasta que un compañero de instituto le presta una cinta con la música de Springsteen, que desde el primer momento le hace sentirse escuchado y entendido, a la vez que impulsa su pasión por la poesía y la escritura.

Chadha se inspiró en la historia de Sarfraz Manzoor, un periodista paquistaní fiel seguidor de Springsteen que cuenta en un libro autobiográfico cómo "The Boss", a quien ha llegado a ver más de 150 veces en concierto, le dio esperanza de futuro en un momento de oscuridad personal y social.

La directora contaba con el beneplácito de Springsteen para el filme desde 2010, pero no fue hasta 2016 cuando supo que era el momento adecuado para lanzar una película que llamara a la unidad y rechazara el racismo, dado el giro hacia la derecha del Reino Unido con el resultado del referéndum para dejar de formar parte de la Unión Europea.

"Sucedió el 'brexit' y estaba muy entristecida por cómo todos estos xenófobos salieron de sus escondites. En Londres, en mi ciudad natal, la gente se subía en autobuses y gritaba a mujeres mayores y pensé que eso estaba mal y que tenía que hacer algo", explica Chadha.

"Pensé que esta sería la película en la que yo urgiría a la gente a mirar el mundo no con división, sino que como dice Bruce (Springsteen): nadie gana si no ganamos todos", agrega.

La cinta pone rostro al inmigrante que deja su familia y su cultura atrás en busca de un futuro mejor, y detalla el racismo y la discriminación casi diaria a la que se enfrentan mientras intentan lidiar con los obstáculos económicos de la clase obrera.

"Espero que la película entretenga a la gente y a los fans de Bruce y de la música, pero también espero que lleve a que la gente sea más tolerante y empática hacia el prójimo", aseveró.

Para Manzoor, sobre quien está basada la película, "Blinded by the Lights" tiene especial impacto en estos momentos, pero el carácter perenne de los asuntos que abarca la convierte en una cinta con la que será fácil conectar en un futuro.

"La idea de ser un extranjero, de ser juzgado por otras personas por cosas que tú no puedes controlar no es sólo de 2019. Es del '69, '79, '89 y de 2029 probablemente. Son cosas que nunca desaparecen", opinó el escritor.

El actor protagonista, Viveik Kalra, se mostró más optimista, y apuntó que "aunque aun hay mucho progreso y muchos avances por conseguir", el hecho de que su cara esté en un póster promocional "es un paso hacia delante".

El filme constituye el retorno a las salas de cine de Chadha, que consiguió romper un récord con "Bend it like Beckham" (Quiero ser como Beckham) al llegar con la película a todos y cada uno de los países del mundo, "incluido Corea del Norte", comenta orgullosa.