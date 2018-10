Antonio Banderas: "Almodóvar ha alcanzado la madurez con su última película"

"Para Pedro el cine es su vida", declaró el actor, que hace escasas semanas finalizó el rodaje de "Dolor y Gloria", una película que define como "minimalista" y en la que participan además Penélope Cruz, Leonardo Sbaraglia, Asier Etxeandía, Raúl Arévalo o Cecilia Roth.



"Yo creo que es un película seria y profunda, con un guion donde se pierde el barroquismo y se va al trazo simple", afirma Banderas, que, tras interpretar a Pablo Picasso en la serie "Genius", se ha dado cuenta de que Almodóvar "ha entrado en ese mundo" en el que, al igual que Picasso, "no necesita demostrar nada".



Banderas presentó hoy en Madrid una campaña de moda masculina que protagoniza, una de las múltiples facetas de uno de los personajes más internacionales del panorama español, que asegura encontrarse "muy bien de salud" tras sus problemas de corazón, inmerso ahora en varios proyectos.



El actor se convirtió recientemente en protagonista de un fenómeno viral tras su participación en la gala de los premios Emmy, donde competía como mejor actor de miniserie por "Genius", en la que sus aplausos al más "puro estilo español" fueron motivo de comentarios de todo tipo.



"Mi problema es que al aplaudir se me abría el reloj todo el rato y se me cayó dos veces", explicó entre risas Banderas.



El actor tenía una cámara "pegada" a él y no quería que el reloj se cayese de nuevo, por lo que decidió usar las "palmas flamencas", que tras el revuelo mediático repitió después en un encuentro con su familia, imagen que subió a las redes sociales.



Nostálgico del cine "de toda la vida", Banderas es consciente del "cambio de paradigma" y del modo de ver las películas, aunque valora la entrada al negocio de empresas Netflix o "Google, que parece que viene ahora, porque se necesita generar mucho contenido".



Igualmente, espera que su proyecto de relanzar un teatro mítico de su ciudad natal (Málaga, sur), ahora en obras, sea una realidad el año que viene.



En el cine su próximo proyecto será con Steven Sodebergh, "The Laundromat", que se rodará en Los Ángeles (EE.UU.) y se centrará en el escándalo de los papeles de Panamá, y que cuenta con Meryl Streep y Gary Oldman en el reparto.



También comentó que su hija Stella del Carmen, hasta ahora volcada por completo en la moda, se ha ido a Nueva York "a una escuela de prestigio, a ver cómo se siente trabajando en un escenario".



Un salto que Banderas ve lógico porque Stella es "nieta, hija y hermana de actores", y, además, "se ha criado en Hollywood"; en cualquier caso, señaló que como actor le aconseja "que ame profundamente la profesión" porque sin cariño "no salvará los obstáculos", aunque "como padre" cree que lo que busca es "dirigir", aunque "ella aún no lo sabe".



"Esta profesión es como una estrella de Navidad, que brilla mucho por delante pero por detrás es de cartón y Estela ha visto mucha parte del cartón. Ella ha visto los sacrificios, las depresiones, los altibajos", pero también "lo bonito que puede dar".