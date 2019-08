Affleck, Koreeda y Soderbergh se suman a la sección "Perlak" del Festival

EFE





Las últimas películas de Casey Affleck, Hirokazu Koreeda, Makoto Shinkai y Steven Soderbergh se proyectarán en el 67 Festival de Cine de San Sebastián, dentro de la sección "Perlak", que reúne algunos de los filmes que más han destacado en el resto de festivales de este año.



El Zinemaldia anunció este miércoles en un comunicado otros diez títulos que se suman a esta sección, que será clausurada fuera de concurso por "The Climb", comedia dirigida por Michael Angelo Covino.



Realizadores como Robert Eggers, Pablo Larraín y Céline Sciamma mostrarán también sus últimos trabajos en "Perlak", junto a los ya anunciados Bong Joon Ho o Kean Loach.



El Premio Donostia 2018, el japonés Hirokazu Koreeda, presentará en la localidad española de San Sebastián "La vérité" pocos días después de inaugurar la competición de la Mostra de Venecia. El filme, protagonizado por Catherine Deneuve y Juliette Binoche, narra la historia de una madre y su hija en pleno ajuste de cuentas.



También competirá en el festival italiano, el realizador estadounidense Steven Soderbergh, con "The Laundromat", un filme protagonizado por Meryl Streep, Gary Oldman y Antonio Banderas, centrado en la investigación sobre los papeles de Panamá.



El chileno Pablo Larraín optará al Premio del Público Ciudad de San Sebastián, al que concurren los filmes proyectados en esta sección, con "Ema", película a concurso en Venecia sobre una pareja que lidia con las secuelas de una adopción fallida.



El colombiano Ciro Guerra competirá asimismo por el León de Oro con su primer largometraje en inglés, "Waiting for the Barbarians", una adaptación de la novela homónima de J.M. Coetzee protagonizada por Mark Rylance, Johnny Depp y Robert Pattinson incluida ahora en el Zinemaldia.



"Perlak" también exhibirá varios trabajos mostrados previamente en el Festival de Cannes como es el caso de "Portrait de la jeune fille en feu" de la francesa Céline Sciamma; "The Lighthouse", segunda película del estadounidense Robert Eggers, y "Alice et le maire" de Nicolás Pariser.



Este apartado del Festival de San Sebastián contará además con un filme estrenado en la sección Panorama de Berlín, "Light of My Life", dirigido y protagonizado por el actor Casey Affleck, que recrea las vivencias de un padre y una hija que recorren un mundo en el que las mujeres casi han desaparecido.



Por último, tras su estreno en Japón y su inminente pase en Toronto, San Sebastián albergará el estreno europeo de "Tenki no ko/ Weathering With You", la nueva película de animación del japonés Makoto Shinkai.