Promueven la tecnología en clase para tener arte escénico innovador en Panamá

Se trata del Primera Conferencia de tecnología y artes escénicas en Panamá, organizada por la panameña Fundación Espacio Creativo con el apoyo de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



La codirectora de Fundación Espacio Creativo, Marlyn Attie, expuso que en el caso de Panamá hay "muy pocas iniciativas educativas" para capacitar a los profesionales de las artes escénicas para ser técnicos de luces y sonido, lo que limita la creatividad en la puesta en escena.



Por ello "estamos buscando insertar módulos de enseñanza que integren tecnología en las artes escénicas en universidades y escuelas secundarias de Panamá", dijo Attie a Efe.



"Si yo tengo una producción de danza, requiero de efectos especiales para la escenografía, y de tecnología para los efectos de las luces. Esto apoyaría muchísimo a que la magia del teatro adentre al público", dijo por su parte a Efe la directora de la Escuela Nacional de Danza, Iguandili López.



López consideró que la tecnología es fundamental para las artes, ya que "en estos momentos todo evoluciona", pero cree que estas herramientas "hay que saber usarlas adecuadamente, sin excesos, a través de la educación".



Analida Galindo, codirectora de Fundación Espacio Creativo, dijo en una declaración pública que la conferencia tiene lugar en un "momento clave en el sector cultural en Panamá", donde "hoy a nivel político se está hablando de cómo el Ministerio de Cultura", cuya creación ha propuesto el nuevo Gobierno del país, "puede facilitar el desarrollo de las industrias creativas".



En ese sentido, el director diplomático de pequeñas y medianas empresas en las industrias creativas de la Universidad Tecnológica de Panamá, Gerardo Neugovsen, sostuvo que el proyecto de Ministerio de Cultura "debe tener una visión inclusiva", pues "el arte y la cultura no es elitista, todos somos y hacemos cultura".



Los organizadores de la conferencia expusieron que para desarrollar las industrias creativas una de las grandes áreas de oportunidades es el uso de tecnologías, desde videos hasta realidad aumentada y animación digital.



Al integrar estas nuevas herramientas en sus prácticas, los bailarines, actores y músicos pueden realizar no solo propuestas innovadoras, pero también llegar a un público más diverso.



"En Panamá, las artes escénicas tienden a atraer a un público de alto nivel de educación e ingresos. Los ciudadanos de las áreas urbanas, en particular del centro de la Ciudad de Panamá, tienen más fácil acceso a esta oferta artística. La tecnología tiene el potencial de democratizar la oferta cultural panameña", comentó Javier Stanziola, economista con experiencia en las industrias creativas.