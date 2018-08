‘Panamá tiene potencial para tener una agencia espacial'

Keila E. Rojas L.

‘Panamá tiene un gran potencial y la plataforma institucional para la creación de una agencia espacial y un centro de lanzamiento satelital', apuntó Erika Podest Cardoze, científica panameña con más de 10 años de experiencia en la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacial (NASA).

La profesional, que se dedica a observar y monitorear los efectos del cambio climático, visitó su tierra natal para participar del lanzamiento, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la ‘Estrategia de Diplomacia Científica, Tecnológica y de Innovación', como Instrumento de la Diplomacia del Siglo XXI, en ocasión del Día del Diplomático Panameño (20 de agosto).

‘Todavía estamos a tiempo de salvar el planeta Tierra, pero tenemos que actuar rápidamente' ERIKA PODEST CARDOZE CIENTÍFICA

En rueda de prensa, aseguró que la diplomacia científica y las alianzas con otros países son aspectos básicos para materializar un centro de lanzamiento satelital en Panamá.

‘Panamá sola creo que sería un gran esfuerzo, pero fomando alianzas con otros países sería posible en un futuro cercano. Tenemos las instituciones y organizaciones que están haciendo investigaciones científicas, entonces por qué no conectarlas para desarrollar más esa capacidad de poner esta tecnología en el espacio, junto con otras naciones que también tienen esa facilidad, esto es trabajo en conjunto', dijo la experta de la NASA.

PANAMEÑA ESTUDIA LA TIERRA DESDE EL ESPACIO

Al hablar de la NASA regularmente nos imaginamos grandes telescopios y satélites estudiando el espacio, sin embargo esta no es la única labor de la agencia del gobierno estadounidense responsable del programa espacial civil. Podest, apasionada por la naturaleza desde su niñez, utiliza los satélites para estudiar desde el espacio la Tierra.

DIPLOMACIA CIENTÍFICA Participaron en la cita profesionales de diversas áreas Leo Heileman, director regional del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Medioambiente (Pnuma) en América Latina y el Caribe. Matthew Larsen, director del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI). Carla Da Silva Almeida, periodista brasileña, especialista en ciencias. Carmenza Spadafora, científica e investigadora panameña. Jorge Arosemena, presidente ejecutivo de Ciudad del Saber. Stanley Muschett, rector de la Universidad Interamericana de Panamá (UIP).

A través de los satélites, observar y monitorear áreas remotas y extensas del planeta Tierra con el fin de comprender los procesos globales. Ha tenido la oportunidad de vivir y visitar paisajes con ‘bellezas espectaculares' en Alaska, Brasil y Rusia. Sin embargo, en entrevista para el Banco General asegura que ‘Panamá, por su espectacular naturaleza y diversidad cultural, es definitivamente mi preferido. Conozco a mi país de costa a costa y de frontera a frontera, y debo decir que debemos tratar de conservar esta maravillosa naturaleza'.

Pero no todo lo que observa en el planeta Tierra es hermoso. ‘Una de las cosas que me impacta en mi trabajo son las imágenes de cambios en nuestro medio ambiente. Áreas que han cambiado significativamente y no para bien si no en deterioro, en un corto periodo de tiempo', señala a la vez que explica que ha podido observar las diferentes prácticas de manejo del medio ambiente en las fronteras de diversos países.

‘Todavía estamos a tiempo de salvar el planeta Tierra, pero tenemos que actuar rápidamente', enfatizó Podest durante el lanzamiento de la ‘Estrategia de Diplomacia Científica, Tecnológica y de Innovación'.

Durante la ceremonia la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores, Isabel de Saint Malo de Alvarado, destacó a la Diplomacia Científica como una herramienta al servicio de todos los actores de las relaciones internacionales, que promueve el quehacer científico, el desarrollo tecnológico y la innovación en el ejercicio de la política exterior y las relaciones diplomáticas.

Mientras que María Luisa Navarro, viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación aseveró que ha sido una tradición de esta institución – Ministerio de Relaciones Exteriores- resaltar la importancia de la carrera diplomática y del recurso humano de la institución.

‘La Diplomacia Científica es el uso y aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación con el propósito de vincular sociedades mediante mecanismos de cooperación tendientes a la sociedad de problemas globales que impactan las sociedades nacionales', dijo.