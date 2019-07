La comunicación espacial a debate en Londres por el aniversario del Apolo 11

EFE





El Museo de Ciencias de Londres reflexionó sobre los retos de la comunicación espacial a los que se enfrenta la humanidad en un evento que contó con la presencia de Helen Sharman, primera británica en viajar al espacio en 1991, con motivo del 50 aniversario de la misión Apolo 11.



En la celebración de este hito en la galería británica, la astronauta junto a los directivos de la empresa Poly, que fabricó los auriculares con los que se comunicaron los tripulantes del Apolo 11, compartieron sus impresiones sobre el futuro de la comunicación y recordaron la importancia de esta efeméride en el campo de la tecnología.



Durante el acto se pudo observar el original “gorro de Snoopy” que los astronautas utilizaron en el viaje en 1969 para comunicarse y que permitió a Neil Amstrong pronunciar una de las frases más icónicas de la historia: "Un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad".



Aquellas palabras, que fueron escuchadas por más de 600 millones de personas, simbolizaron todo un acontecimiento no solo político y social, sino de gran importancia en el ámbito de la comunicación y la tecnología.



La cosmonauta Sharman apuntó durante su coloquio que "el próximo destino más emocionante" al que se enfrenta la humanidad es una posible futura misión a Marte.



Según la astronauta británica, la comunicación con el planeta rojo será un asunto difícil dado que los mensajes de la Tierra a Marte podrían tardar "entre 3 y 22 minutos en recibirse".



No obstante, Sharman señaló: "Las oportunidades están abriéndose todo el tiempo. Aventuras increíbles y logros aparentemente imposibles pueden suceder si trabajamos juntos".



"Con la tecnología y la ciencia se crean momentos. Todos escuchamos cuando Neil Amstrong pronunció aquellas palabras que tocaron nuestro corazón. Se creó una gran conexión humana", apuntó durante el encuentro Tom Puorro, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Poly.



En este sentido, Paul Clark, vicepresidente senior y director general de EMEA de la empresa, destacó la relevancia del evento para el ámbito de las comunicaciones: "Nunca se habían comunicado los humanos desde una distancia tan grande".



La británica Sharman también subrayó la importancia de la comunicación durante su misión en 1991 y señaló que los auriculares eran la única forma de mantenerse en contacto. "No recuerdo ningún problema de comunicación y eso fue vital", apuntó.



La cosmonauta mostró unas imágenes de las asombrosas vistas del planeta azul desde el espacio y aseguró: "Nos encantaba mirar la Tierra a pesar de que podíamos comunicarnos por los auriculares".



Ella se convirtió en 1991 en la primera británica en viajar al espacio en un oficio en el que imperan los hombres gracias a un anuncio que escuchó en la radio: "Se busca astronauta: no se requiere experiencia".



Este aviso provocó que con tan solo 27 años esta química que trabajaba para la empresa de barritas Mars fuera escogida entre más de 13 000 candidatos para el proyecto espacial Juno, producto de la extinta Unión Soviética en colaboración con un grupo de empresas británicas. "Nunca esperé ser astronauta, porque los británicos no iban al espacio", bromeó Sharman.



Tras 18 meses de entrenamiento en Ciudad de las Estrellas al noroeste de Moscú, se sentó en el cohete soviético Soyuz e hizo historia al convertirse en la primera astronauta de Gran Bretaña.



"Todo lo que tienes que hacer el día del despegue es lo mismo que te han enseñado durante el entrenamiento. Todo va muy rápido", aseguró Sharman, quien a lo largo del encuentro mostró numerosas imágenes de la misión y explicó algunas curiosidades de su estancia de ocho días en el espacio.