Una científica panameña pide dar rostro femenino a la tecnología

EFE





Derribar el machismo que existe en torno al campo de la tecnología y la ciencia es uno de los anhelos que tiene la doctora panameña en neurociencias y psicología, Gabrielle Britton, quien considera que hace falta la perspectiva femenina en estas disciplinas.



"El rumbo en que va la sociedad de generar nuevos programas, de automatización, de crear procesos y equipos que buscan reemplazan a seres humanos necesita de una perspectiva femenina", aseguró a Efe la actual directora del centro de Neurociencia del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología de Panamá (Indicasat).



La científica, que trabajó en un centro de investigación hace 10 años en Estados Unidos, citó como ejemplo lo que ocurre en Silicon Valley, llamada también la "meca de la tecnología mundial", en donde, expresó con preocupación, reinan los hombres.



En Panamá la realidad es similar: las mujeres ocupan menos del 40 % de los puestos de trabajo relacionados con la ciencia, tecnología e innovación (CTI).



Britton sostiene que no acaba ahí el problema, sino que ahora se extiende a los desarrollos en inteligencia artificial, donde sí se usa la figura femenina de forma estereotipada en creaciones como la robot humanoide Sophia, y en los asistentes de voz de Apple, Amazon y Google.



"La primera androide, Sophia es mostrada de forma exagerada con senos grandes y una cintura pequeña. Si -los científicos- estamos desarrollando una nueva inteligencia artificial, yo hubiese creado un ente andrógeno. ¿Por qué la inteligencia artificial tiene que ser primero mujer?", reclamó la doctora.



La también divulgadora de las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), declaró que esa especia de aislamiento de la mujer también se ve en industrias como como los videojuegos, que a su juicio, se tornan masculinos porque los crean hombres.



Britton, que este año fue homenajeada con el premio a la Mujer Destacada otorgado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) por su trayectoria científica en el extranjero, dijo que en Panamá hay un movimiento fuerte de mujeres que cada vez están sobresaliendo en las ciencias.



Según la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), las mujeres panameñas representan casi el 40 % de la comunidad científica, pero todavía predomina la segregación basada en sesgos vinculados a estereotipos, prejuicios y roles de género.



No alejada del movimiento feminista panameño, Britton consideró que esta corriente aún está apagada si se compara con países como Argentina o España, cuyas agrupaciones tienen una voz muy poderosa en la sociedad.



"Panamá necesita un movimiento más fuerte, pero como otras cosas el país no nos ha tratado lo suficientemente mal, aún no nos hemos enfurecido con muchas cosas como para salir a la calles", explicó la especialista, que participó esta semana en un foro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que exaltó los aportes históricos de 80 mujeres panameñas.