Venezuela dice tener 140.000 millones de dólares bloqueados en el exterior

En una rueda de prensa desarrollada en la sede diplomática en Quito, Sassone consideró que "los flujos migratorios de venezolanos no son más que la consecuencia de una guerra económica que quiere destruir a un país".



Y opinó que se trata presuntamente de una "estrategia pensada por los Estados Unidos para quebrar la base económica de Venezuela".



Sassone está al frente de la Embajada tras la salida, en octubre pasado, de la embajadora Carol Delgado a raíz de unas polémicas declaraciones del ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, consideradas por el Gobierno de Lenín Moreno como "expresiones ofensivas".



Rodríguez acusó entonces al presidente ecuatoriano de mentir cuando aseguraba que a su país llegan 6.000 venezolanos cada día debido a la grave crisis económica que atraviesa el país petrolero.



En la rueda de prensa, Sassone puntualizó hoy que "más de 140.000 millones de dólares han sido bloqueados" y señaló que esos fondos fueron "retenidos y congelados" por bancos extranjeros.



De acuerdo con el encargado de negocios, el dinero de los venezolanos está bloqueado por "toda la estructura financiera mundial" donde, según él, participan países como Portugal, Inglaterra, Estados Unidos, Bélgica y Francia, entre otros.



En total "son 17 países con los que Venezuela tiene relaciones comerciales en todo el mundo", anotó.



"No puede ser que a Venezuela no se le permita comprar, que no se le permita transferir fondos para pagar los compromisos financieros y tampoco se le permita pedir financiamiento", criticó.



Y aseguró que la economía del país está en la capacidad de responder y recuperar su economía en función de sus propios recursos.



Sassone agregó que, si la comunidad internacional está preocupada por la situación financiera de Venezuela, se deben desbloquear los recursos para recuperar la economía.



Venezuela afronta una crisis política y social que se acentuó después de que el 23 de enero el líder del Parlamento, Juan Guaidó, se declaró mandatario interino al invocar unos artículos de la Constitución venezolana y recibió el apoyo de más de 50 naciones.



El Gobierno ecuatoriano, liderado por Lenín Moreno, ha reconocido como embajador a René de Sola, designado por Guaidó.