Venezolanos convierten música en medicinas para ayudar a los necesitados

EFE

Un disco compacto de Michael Jackson o un vinilo con canciones de la española Lola Flores fueron parte de las monedas de cambio en la jornada "Música por Medicinas" que se celebró en Caracas para recaudar fármacos que serán entregados a venezolanos que los necesiten y no los puedan costear.



Un grupo de activistas por los Derechos Humanos se alió con libreros y coleccionistas para dar forma a esta especie de trueque que busca aliviar las consecuencias de la escasez de medicamentos y de la crisis sanitaria en general, al menos para unos pocos.



El coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Rafael Uzcátegui, dijo a Efe que uno de los objetivos es "despertar ese sentimiento dormido de solidaridad que caracteriza a los venezolanos y que hoy está dormido por la difícil situación".



Explicó que aunque ninguna de las asociaciones civiles participantes conoce a profundidad cómo manejar una discotienda sí fueron asesoradas para establecer un sistema de puntos que fijar el valor de cada pieza musical de acuerdo a los fármacos que llevara cada ciudadano.



Así, un analgésico daba un punto, un antibiótico tres y un medicamento de alto costo equivalía a cinco puntos y cual fuere el aporte era suficiente para escoger entre cientos de discos compactos, colecciones, acetatos y otras formas de grabaciones musicales en físico.



La oferta incluía música sacra, clásica y tradicional venezolana; géneros como la ópera, trova, salsa, merengue, tango, rock, y el dance, así como canciones de bolero e infantiles.



"Esto no soluciona el problema, pero sí alivia la situación de salud de una persona que lo necesita", insistió Uzcátegui tras reiterar al Ejecutivo de Nicolás Maduro el pedido de un canal humanitario que permita el ingreso de remedios y alimentos hoy escasos en el país petrolero.



El activista indicó también que las medicinas recaudadas serán llevadas a la sede de la organización no gubernamental Acción Solidaria en Caracas, a donde podrán llamar los enfermos para saber si los fármacos que requieren finalmente están entre los recolectados.



Esta ONG, según Uzcátegui, tiene alianzas con otras 60 organizaciones desplegadas en el territorio nacional que frecuentemente están donando medicamentos a pacientes que viven en zonas deprimidas y a miembros de las comunidades indígenas.



La Federación Farmacéutica de Venezuela estima que más del 80 % de los remedios no se consiguen hoy en el país caribeño por lo que iniciativas como "Música por Medicinas", a juicio de Provea, buscan evitar "que los venezolanos se acostumbren" a esta situación que ha venido agravándose en los últimos cuatro años.



La convocatoria fue respaldada por decenas de personas que en la entrada de una pequeña sala de conciertos dejaron las cajas y los envases que llevaron y recibieron sus puntos escritos en una suerte de boletos.



La señora Claudia Owen, una colombiana de 48 años que lleva 40 viviendo en Venezuela, dijo a Efe que acudió al lugar con antialérgicos, medicinas para pacientes hipertensos y enfermedades respiratorias, pero sin ningún interés particular en el canje.



Eran "cosas que tenía en casa y que con la escasez que hay aquí" preferí "venir y apoyar" dijo tras decidirse a recibir por su aporte un disco del italiano Claudio Baglioni, una pulsera y un bolso con los logotipos del acto.



Por su parte, el señor Simón Montaño, un caraqueño de 48 años, celebró la oportunidad de conseguir música para su colección personal y a un "muy buen precio".



Dijo que llevó remedios para atender varias dolencias, así como aspirinas y cremas por las que recibió 25 puntos que le alcanzaron para hacerse con más de una decena de discos compactos de cantantes como el mexicano Enmanuel y el italiano Zucchero.



Montaño festejó haber comprado estas medicinas pues, indicó, su aporte "va a ser dedicado a una persona que tiene una necesidad puntual como muchos actualmente en Venezuela".