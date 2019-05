Venezolana PDVSA dice garantiza suministro de gasolina en medio de escasez

EFE





La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) aseguró que garantizará el suministro de gasolina en el país, donde se registra una escasez de combustible que ha provocado largas filas de vehículos en las estaciones de servicio de varios estados y que pueden extenderse hasta por más de un día.



"Los trabajadores y las trabajadoras de PDVSA hacemos un llamado a no caer en las compras nerviosas, presidente Nicolás Maduro garantiza los combustibles necesarios para nuestro pueblo", dijo este domingo la compañía petrolera en un mensaje en Twitter.



El ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, dijo el sábado que las sanciones "unilaterales" de Estados Unidos han afectado considerablemente las operaciones de la compañía e indicó que el Gobierno hace un "esfuerzo" para garantizar el combustible.



Según una nota de prensa de PDVSA, el ministro recorrió los centros de refinación y plantas de distribución de combustible para revisar el "Plan de Recuperación de la Capacidad de Refinación de Combustible, y las distintas corrientes de los productos que se obtienen del crudo venezolano".



En varios estados de Venezuela, en el oeste, centro y sur del país, millones de ciudadanos realizan largas filas en sus vehículos para repostar, una situación que ha sentido con menos intensidad en Caracas.



Quevedo dijo en la nota de prensa que han detectado estaciones de servicio que han cerrado y que venden el combustible a precio de "mercado negro", por lo que advirtió sobre sanciones.



"Todas las que reciban el combustible deben estar activas, deben abrir al público y no llevar el producto al mercado negro, si no, se realizarán las sanciones correspondientes", dijo al tiempo que se refirió a la merma de la capacidad de la empresa y culpó a "aquellos que critican desde el exterior".



Según las últimas estimaciones publicadas el pasado 10 de abril por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la producción de crudo venezolano se desplomó en marzo pasado hasta 732.000 barriles por día, lo que compromete aún más la ya golpeada economía del país.



La oposición además ha señalado que el sector petrolero venezolano también se ha visto golpeado por la reducción de la inversión y pérdida de personal calificado.