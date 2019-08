El Supremo venezolano solicita levantar el fuero de tres parlamentarios opositores

EFE





El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano decidió este lunes solicitar a la Asamblea Nacional Constituyente el levantamiento del fuero parlamentario de tres diputados opositores del Parlamento, a quienes acusa de traición a la patria, conspiración y otros delitos.



Los diputados opositores sobre los que recae la medida son José Guerra y Tomás Guanipa, militantes del partido Primero Justicia, y Juan Pablo García Canales, de Vente Venezuela.



La medida llega luego de que el gobernante Nicolás Maduro, cuya legitimidad como presidente no es reconocida por numerosos países incluido EE.UU., advirtiera la semana pasada de que se castigará con severidad a los "traidores" que han apoyado el bloqueo ordenado por Estados Unidos.



En la sentencia del TSJ se señala que la solicitud de la medida ocurre en atención a "la comisión flagrante" de una serie de delitos como "traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir y usurpación de funciones".



Los magistrados esgrimen que por tratarse de supuestos delitos comunes cometidos en fragancia en estos casos "no procede el antejuicio de mérito", paso previo que fija la constitución venezolana antes del allanamiento de la inmunidad parlamentaria.



Entre los motivos de la investigación citados por el TSJ está la participación de los diputados en la sesión parlamentaria en la que se escogió a la actual directiva de la Asamblea Nacional, pues consideran que el Legislativo sigue actualmente "en desacato" por lo que "todos sus actos son nulos de nulidad absoluta, carentes de validez y eficacia jurídica".



El TSJ ordenó remitir esta decisión a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un órgano legislativo paralelo al Parlamento y conformado por militantes del oficialismo, para que "determine lo conducente".



Guerra es economista y profesor universitario, forma parte de la Comisión de Finanzas del Parlamento; Guanipa es secretario general de su partido, el mismo en el milita el excandidato presidencial Henrique Capriles; mientras que García Canales pertenece a la misma tolda que la exdiputada María Corina Machado.



Venezuela atraviesa un agravamiento de tensión política desde el pasado enero, cuando Maduro juró un nuevo mandato de seis años que no reconoce la oposición y parte de la comunidad internacional, debido a que el gobernante obtuvo la reelección en unos comicios en los que se prohibió participar a los principales líderes opositores.



En respuesta, el jefe del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, se proclamó como presidente interino de Venezuela y consiguió el apoyo de más de cincuenta naciones, con Estados Unidos a la cabeza.