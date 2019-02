Retiran de frontera de Brasil vehículos con ayuda a Venezuela por precaución

Yuretzi Idrogo, diputada venezolana exiliada en Brasil, dijo a Efe que se decidió retirar las camionetas, cargadas con alimentos y medicinas, de esa zona neutral entre los dos países "por precaución" y para "evitar posibles conflictos".



"La idea es que esa ayuda ingrese pacíficamente y sin ninguna violencia", señaló, después de que algunos grupos de manifestantes antichavistas amenazaran con prender fuego la bomba de gasolina de los vehículos.



La frontera entre Brasil y Venezuela permanece cerrada desde el jueves, cuando el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó la clausura de la misma para impedir el ingreso de la ayuda humanitaria.



Ello no impidió que dos camionetas con matrículas venezolanas llegaran este sábado al límite fronterizo, procedentes de la ciudad de Boa Vista, capital del estado de Roraima (norte), donde el Gobierno brasileño, en cooperación con Estados Unidos, ha reunido cerca de 200 toneladas de víveres y medicamentos.



Los dos vehículos, que solo consiguieron transportar una pequeña parte de esas 200 toneladas, permanecieron durante algunas horas en una zona considerada neutral y a unos 300 metros del puesto fronterizo venezolano, el cual está en todo momento custodiado por militares de Venezuela que impiden el paso.



Algunos centenares de manifestantes antichavistas se reunieron en ese punto y se mostraron "disputados a acampar" hasta que se rompiera el bloqueo de las autoridades venezolanas y se permitiera la entrada del cargamento, pero un grupo de ellos rompió el clima pacífico que reinaba hasta ese momento.



Ese grupo comenzó a tirar piedras contra los militares venezolanos, quienes no reaccionaron, e incluso rodearon y golpearon a unos de los manifestantes bajo el pretexto de que era "un infiltrado del chavismo".



Ante este panorama, las dos camionetas retrocedieron, pasaron de vuelta el puesto de control fronterizo brasileño y se adentraron hacia la localidad de Pacaraima.



Durante el tiempo en el que el cargamento de ayuda estuvo bloqueado en esa zona neutral, dos ambulancias pasaron de Venezuela a Brasil con al menos cuatro muertos y varios heridos en su interior.



Su paso sería, al parecer, consecuencia de los enfrentamientos que se están produciendo entre la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) y los habitantes del estado Bolívar, fronterizo con Brasil, según denunciaron diputados opositores venezolanos.



Al respecto, el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, denunció este sábado que hasta las 16.00 hora local (20.00 GMT) se contabilizaban cuatro personas asesinadas y más de 20 heridos de bala en la frontera de Venezuela con Brasil.



"Lo que ocurre en la frontera con Brasil no es represión común (...) Lo que ocurre en Santa Elena de Uairén es una masacre contra el pueblo indígena pemón en donde contabilizamos cuatro personas asesinadas y más de 20 heridos de bala", dijo en rueda de prensa el diputado Juan Andrés Mejía.