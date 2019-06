Representantes del Vaticano participaron en reunión sobre Venezuela en Suecia

EFE





El Vaticano participó en las reuniones que se han mantenido en estos días en Suecia con varios "actores internacionales clave" para resolver la crisis que atraviesa Venezuela.



El director interino de la oficina de prensa del Vaticano, Alessandro Gisotti, confirmó a EFE "que la Santa Sede fue invitada por el Gobierno sueco y participó a una reunión que se ha celebrado en estos días en Estocolmo sobre la emergencia humanitaria en Venezuela".



El Vaticano no dio más detalles de quiénes formaron la delegación que participó en esta reuniones.



Por su parte, el Gobierno sueco tampoco quiso revelar qué países han participado ni el rango de sus representantes, aunque el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, ha asegurado que Naciones Unidas no estuvo involucrada en la reunión.



Representantes del Gobierno y de la oposición venezolanos celebraron el mes pasado dos encuentros en Oslo, bajo mediación noruega, para analizar y abordar la crisis que afecta al país sudamericano.



El Vaticano había participado hace un par de años en la mesa de negociaciones entre el Gobierno y la oposición junto con un grupo de expresidentes latinoamericanos y el español, José Luis Rodríguez Zapatero.



El pasado febrero, el papa respondía al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que le había pedido mediación en una misiva, que ya en el pasado "lo que se acordó en las reuniones no fue seguido por acciones concretas", según una carta filtrada por el diario "Corriere della Sera".