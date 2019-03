Parlamento venezolano alza la voz por los salarios "de miseria" en el país

El Parlamento venezolano, que controla la oposición, alzó este miércoles la voz ante los salarios "de miseria" que, asegura, perciben más un millón de trabajadores de la administración pública, y como un gesto de apoyo a los sindicatos que la víspera anunciaron paralizaciones de actividades.



Durante la sesión ordinaria de este miércoles, a la que como ya es costumbre no se presentó la minoritaria bancada oficialista, los diputados opositores denunciaron que los ingresos mensuales de 1,5 millones de empleados públicos representan 18.000 bolívares -el signo local- o apenas 5,45 dólares.



"Esta es una vergüenza universal, un salario indignante que refleja la ruina del pueblo venezolano", dijo durante el debate el legislador José Guerra.



"(Es) el (salario) más bajo del universo", insistió el opositor, que trasladó al gobernante Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, la responsabilidad por los bajos ingresos de los trabajadores.



Según el también economista, otros 2,5 millones de pensionistas perciben cada mes el mismo monto, que aseveró no cubre siquiera la canasta alimentaria.



"El pueblo venezolano no tiene cómo comer por un salario insuficiente (...), este pueblo hoy está arruinado por la hiperinflación", añadió.



El propio Parlamento dijo el mes pasado que la inflación de enero de este año fue del 191,6 %, una cifra que equivale al 3,5 % cada día.



En este sentido, el también diputado opositor Elías Matta señaló en el debate que "no hay salario en Venezuela que sirva" mientras no se controle la espiral inflacionaria.



"Ni para el que está en una gerencia, ni para el que está de portero", dijo.



De acuerdo con Matta, la principal causa de la crisis es la pronunciada caída de la industria petrolera, de donde el país obtiene el 96 % de sus ingresos.



Indicó también que solo el último año Venezuela dejó de percibir más de 32.000 millones de dólares por la merma de su industria petrolera, y que el PIB ha caído de forma continua los últimos 6 años, para una contracción acumulada de 56 % desde 2013.



Pese a este gesto de la Cámara, que no es el primero con los empleados públicos, el debate cerró sin un acuerdo o declaración conjunta de condena o recomendaciones, aunque el diputado Luis Barragán propuso algunas como levantamiento de controles, potenciación de la industria petrolera y apoyo a la llamada "economía naranja" o de la cultura popular.



Este mismo miércoles, Maduro presidió un acto de Gobierno en el estado de Bolívar (sur), pero no reaccionó al anuncio de paralizaciones de los empleados públicos, aunque sí dijo que autorizó la discusión y firma de "todos los contratos colectivos pendientes" en el país.



"Lo único que va bien en Venezuela es la revolución bolivariana", dijo en referencia al proyecto político que inició Hugo Chávez en 1999 y al lema que suele repetir el jefe del Parlamento, Juan Guaidó.



En la sesión de este miércoles, la Cámara también condenó la "masacre" de aborígenes en el estado de Bolívar, por la cual responsabilizó al Gobierno de Maduro.



La oposición aseveró que son siete las personas que han muerto tras los enfrentamientos registrados el último fin de semana de febrero en la frontera de Venezuela con Brasil, cuando se esperaba el ingreso por este paso de la ayuda humanitaria que gestionó la Cámara.



La diputada indígena Gladys Guaipo indicó que los muertos están identificados como "Zoraida Rodríguez y su esposo Rolando García, Gleber Pérez, Jorge González, José Pérez Márquez, José Barrios y José Hernández".



Entre el 22 y 24 de febrero en las fronteras de Venezuela con Brasil y Colombia se registraron protestas de habitantes de las zonas que exigían la apertura de los pasos con los países vecinos.



Los manifestantes hacían esta exigencia para que se permitiera el ingreso de la ayuda humanitaria solicitada por la oposición y rechazada por el Gobierno de Nicolás Maduro que cerró las fronteras.



Maduro tampoco emitió comentarios al respeto hoy, pese a que declaró desde la región que hace frontera con Brasil.



La crisis política en Venezuela se viene agudizando desde que el 23 de enero Juan Guaidó, presidente del Parlamento, invocó unos artículos de la Constitución venezolana para reclamar que tiene la autoridad para declararse presidente interino del país al considerar que Maduro, está "usurpando" la Presidencia.