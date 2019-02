Otros cuatro miembros de Guardia venezolana desertan en frontera con Brasil

EFE

Otros cuatro agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) desertaron en la frontera entre Venezuela y Brasil, tras el fracasado intento de introducir ayuda humanitaria el fin de semana al país caribeño, informaron este lunes fuentes oficiales.



Los cuatro agentes, cuyos nombres y rangos aún no fueron divulgados por las autoridades, se suman a otros tres que abandonaron sus puestos y pidieron refugio en Brasil el domingo.



Los cuatro militares lograron cruzar la frontera y llegaron al país este lunes, según la jefa de Comunicación de la Operación Acogida, coronel el Ejército brasileño Carla Beatriz, en declaraciones citadas por la estatal Agencia Brasil.



Un vídeo divulgado por las redes sociales muestra a los agentes dentro de un vehículo militar brasileño, donde se puede ver a uno de ellos acostado en el suelo y que, jadeante, repetía "Dios los Bendiga. Dios bendiga a los brasileños y a todo el pueblo de Venezuela".



En el mismo vídeo otros de los militares venezolanos dice: "Dios los bendiga, estamos en Brasil. Seguiremos en lucha, señores, por favor no nos abandonen".



Los casos de militares venezolanos que han desertado en los últimos tres días en el lado brasileño de la frontera se suman a unos 120 militares que, según la vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, desertaron en los últimos días y pidieron refugio en el país andino.



Las deserciones se dieron tras el frustrado intento de introducir ayuda humanitaria a Venezuela por las fronteras, luego de que el presidente de ese país, Nicolás Maduro, ordenara cerrar la frontera el pasado jueves para evitar el ingreso de la ayuda.



Brasil intentó el sábado dar entrada a un primer cargamento de ayuda humanitaria para Venezuela, pero fracasó en el intento ante el bloqueo en la frontera montado por las fuerzas públicas venezolanas, que cumplían la orden del Gobierno de Maduro de mantener cerrada la frontera entre los dos países.



Dos camionetas grandes, cargadas con alimentos y medicinas reunidos por Brasil y Estados Unidos, fueron conducidas el sábado desde Boa Vista hasta Pacaraima, pero fue imposible hacer la entrega de los implementos.



Los hechos suscitaron la reacción de un grupo de antichavistas que atacó con piedras y cócteles molotov a la guardia venezolana, lo que provocó la reacción de los agentes que respondieron con gases lacrimógenos.



Los disturbios continuaron el domingo y ya este lunes la situación está calmada.



Brasil ha aclarado que no defenderá una intervención contra el Gobierno de Maduro, pero que seguirá trabajando para facilitar la entrega de ayuda humanitaria a la población en apoyo al jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, quien se proclamó en enero mandatario interino del país.



El Grupo de Lima se reunió este lunes en Bogotá, con la presencia del vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, y de Guaidó para estrechar el "cerco diplomático" a Nicolás Maduro después de que el intento de ingresar ayuda humanitaria a ese país acabara en violencia.



En el encuentro se dieron cita un número importante de cancilleres de los países miembros del Grupo de Lima, así como el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, el de Panamá, Juan Carlos Varela; y los vicepresidentes de Brasil, Hamilton Mourão, y Panamá, Isabel Saint Malo.



Venezuela atraviesa un pico alto de tensión política desde enero pasado, cuando Maduro juró un nuevo mandato cuya legitimidad no reconoce la oposición y, en respuesta, el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, se proclamó presidente encargado.