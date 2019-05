La oposición asegura que ha logrado llevar 800 toneladas de ayuda a Venezuela

EFE





El equipo del opositor Juan Guaidó, reconocido por más de 50 Gobiernos como presidente interino de Venezuela, ha logrado introducir unas 814 toneladas de ayuda humanitaria en el país en las últimas seis semanas, según aseguró este miércoles uno de sus representantes.



"La ayuda humanitaria es un hecho, está entrando sí o sí", dijo a los periodistas Lester Toledo, designado por Guaidó coordinador internacional para la Ayuda Humanitaria.



Toledo, que visitó la sede de Naciones Unidas en Nueva York para reunirse con representantes de organizaciones no gubernamentales, explicó que esas más de 800 toneladas incluyen comida y medicinas que están entrando al país gracias a "héroes anónimos".



Los productos, según explicó, proceden de donaciones salidas de Brasil, Panamá o Estados Unidos, de la diáspora venezolana y del sector privado y han podido llegar a Venezuela gracias a la colaboración de personas que trabajan en aduanas y fronteras.



Toledo señaló que, tras el frustrado intento de introducir convoyes con ayuda por la frontera con Colombia y otros puntos, se pasó a "una segunda fase" en la que el objetivo es que la asistencia entre "sí o sí, por distintos caminos. Por aire, por mar, por tierra".



"La diáspora venezolana demostró que si le cierran la puerta se mete por la ventana y hemos estado haciendo llegar la ayuda humanitaria", insistió.



El representante opositor dejó claro, en todo caso, que ni esa asistencia ni la que están facilitando entidades como el Comité Internacional de la Cruz Roja son suficientes para responder a las necesidades del país.



"Hemos logrado acumular, enviar y entregar 800 toneladas de ayuda, yo aspiro a que sean miles de toneladas de ayuda en las próximas semanas", apuntó.



En su visita a Nueva York, Toledo dijo que ha hablado con organizaciones de la sociedad civil y del ámbito humanitario, con la Iglesia Católica, con grandes empresas y con embajadas de distintos Gobiernos.



Durante su paso por la ONU este miércoles, tenía previsto entrevistarse con responsables de ONG que tienen representación en Naciones Unidas, entre ellas Cáritas, pero no con responsables de la propia organización internacional.



Hasta ahora, la ONU ha dicho que sigue trabajando con el Gobierno de Nicolás Maduro para responder a la situación humanitaria en Venezuela, aunque también ha mantenido contactos con el entorno de Guaidó.



Toledo dijo que no había solicitado reunirse con funcionarios de Naciones Unidas y recordó que se trata de un ente muy "diplomático" y que está siendo "cauteloso" en su gestión de la crisis.



El opositor, que es diputado del Consejo Legislativo del estado Zulia, defendió además que "la mejor y más importante ayuda humanitaria que puede recibir el pueblo de Venezuela es el cese de la usurpación".



"Que venga un Gobierno de transición que permita que no tengamos que prácticamente contrabandear la ayuda humanitaria", explicó.



Venezuela atraviesa una nueva etapa de tensión política desde enero pasado, cuando Maduro juró un nuevo mandato que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional y, en respuesta, Guaidó proclamó un Gobierno interino que reconocen ya más de 50 países, con Estados Unidos a la cabeza.