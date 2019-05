Maduro pedirá en diálogo "liberar recursos" para pagar tratamientos médicos

EFE





El gobernante venezolano, Nicolás Maduro, ordenó este viernes a sus representantes en el diálogo que propongan a la oposición la "liberación de recursos" para pagar los tratamientos de enfermos que, dijo, no ha podido cancelar por las sanciones que EE.UU. impuso contra su país a petición de opositores.



"Le he dicho al compañero, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación de Venezuela en los diálogos de paz con la oposición de derecha -que se realizan- en Oslo, Noruega, que plantee (...) que se liberen los recursos y se paguen los recursos de los tratamientos de los enfermos", indicó en transmisión obligatoria de radio y televisión.



El mandatario sostuvo esto tras referirse al caso de los más de 20 niños que necesitan con urgencia un trasplante de médula ósea y que, según el Gobierno, no han podido recibirlo debido a que EE.UU. impuso un "bloqueo" económico al país que impide el pago de un convenio que sostenían con ATMO (Asociación para el Trasplante de Médula ósea en Italia).



Maduro reiteró que debido a las sanciones estadounidenses contra la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) su país tiene bloqueados 6 millones de euros (unos 6,7 millones de dólares) que, dijo, eran para pagar los tratamientos de pacientes venezolanos "de todas las edades".



"Con el bloqueo criminal contra Pdvsa, Pdvsa no puede pagar ninguna factura en ningún lugar de ese mundo occidental (...) Pdvsa buscó alternativas y pagó 6 millones euros, y los seis millones de euros los bloqueó y se los robó un banco", dijo.



Sin embargo, indicó que su Gobierno se encuentra buscando soluciones y en ese sentido informó que cuatro niños que necesitan trasplante de médula ósea viajarán en los próximos días a Cuba.



Maduro insistió entonces que como parte de esas "distintas vías" que busca para atender a los enfermos y a los niños que necesitan con urgencia el trasplante, su delegación en el diálogo planteará la "liberación de recursos".



"Vamos a llevar esa propuesta a Noruega, a la mesa de Oslo. Además el jefe de la delegación venezolana en la mesa de Oslo, Jorge Rodríguez, es médico, conoce muy bien estos temas, vamos a llevar todos estos casos humanitarios, no puede ser, son dolorosos", agregó.



Al menos cuatro niños han muerto en lo que va de mes a la espera de un trasplante de médula ósea y en medio de las complicaciones generadas por los fallos en los hospitales y la escasez de medicinas.



La situación ha generado conmoción en el país, y la oposición culpó a Maduro por estas muertes.