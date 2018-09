Maduro deplora sanción de EEUU contra su esposa 

EFE

online@laestrella.com.pa



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, deploró la sanción que hoy anunció el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra su "círculo cercano", incluida su esposa, Cilia Flores.



"Nunca se había visto algo así, si ustedes quieren atacarme, atáquenme a mí pero no se metan con Cilia, no se metan con la familia, no sean cobardes (...) han sacado un decreto de sanciones contra Cilia, su único delito, ser mi esposa", dijo Maduro durante un acto político con colombianos que viven en Venezuela.



En su discurso el gobernante aseguró que EE.UU. aprobó esta sanción porque "no pueden" con él.



"El presidente Maduro confía en su círculo cercano para mantener su control del poder, a medida que su régimen sistemáticamente saquea la riqueza de Venezuela. Continuamos sancionando a sus socios más leales que permiten que Maduro refuerce su control sobre los militares y el Gobierno mientras el pueblo sufre", indicó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado.

Los antecedentes

El Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció hoy nuevas sanciones económicas contra "el círculo cercano" de Maduro, incluida su esposa, Cilia Flores, y un testaferro de Diosdado Cabello, jefe de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).



"El presidente Maduro confía en su círculo cercano para mantener su control del poder, a medida que su régimen sistemáticamente saquea la riqueza de Venezuela. Continuamos sancionando a sus socios más leales que permiten que Maduro refuerce su control sobre los militares y el Gobierno mientras el pueblo sufre", indicó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado.



También son objeto de estas sanciones tres de los altos cargos más cercanos a Maduro: la excanciller y actual vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez; el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez; y el titular de Defensa, Vladimir Padrino López.



El Tesoro estadounidense remarcó, no obstante, que este castigo "no es permanente" y que tiene como meta "cambiar el comportamiento" de Venezuela.



Como consecuencia de estas medidas, quedan congelados los activos que estas personas puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y se prohíben las transacciones financieras con entidades o personas de EE.UU.



Entre esos activos, figura la propiedad de un avión privado Gulfstream 200, ubicado en Florida (EE.UU.) y con un valor estimado de 20 millones de dólares, propiedad de Rafael Sarria, considerado el principal testaferro de Cabello.



En el comunicado, el Tesoro identificó varias empresas vinculadas a Sarria, como la Agencia Vehículos Especiales Rurales y Urbanos, C.A. (AVERUCA), con sede en Venezuela; Quiana Trading Limited, compañía basada en las Islas Vírgenes Británicas; y Panazeate, con sede en Valencia, España.



El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ahonda así su presión sobre Venezuela, después de que tomase medidas similares contra el propio Maduro y Cabello, tras calificar de manera reiterada la crisis venezolana como una tragedia humanitaria.