Ledezma pide a comunidad internacional acciones concretas "ya" contra Maduro

"No queremos de la comunidad internacional pésames a distancia, nada vamos a hacer con que nos manden una resolución desde cualquier país de europa lamentando lo que está ocurriendo, queremos acciones concretas ya", dijo Ledezma en declaraciones a Efe en Madrid.



El exalcalde de Caracas participó en una manifestación en la capital española, convocada por diferentes organizaciones de venezolanos en España, para exigir el fin de la tiranía, el hambre, la tortura y la opresión en su país.



"Queremos que se detenga esta matanza, esta carnicería, que no repitan el error de Ruanda, que no se somalice la tragedia venezolana", reiteró Ledezma.



También pidió a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que consigne el informe hecho público hoy sobre la visita que realizó a Caracas en junio -en el que denuncia "graves violaciones de los derechos humanos" y "ejecuciones extrajudiciales" del Gobierno de Nicolás Maduro- en la Corte Penal Internacional (CPI).



De esa manera, explicó Ledezma, será una tercera pieza sumada a las otras dos impulsadas por la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA).



"Aspiramos a que los crímenes que ha cometido Maduro no queden impunes y que el sacrificio de Venezuela sea un espejo para que se vean las comunidades del mundo, y que nunca más vuelvan a ocurrir atrocidades como las que hoy se materializan en un país en pleno siglo XXI", dijo.



El exalcalde de Caracas explicó que el principio de intervención humanitaria que reclaman "tiene sin duda un componente militar", pero "no se puede analogar al uso de la fuerza militar que se dio en Irak, en Panamá o en Normandía. Hay métodos distintos".



Esos métodos -prosiguió- "están muy bien explanados en la doctrina del concepto de responsabilidad de proteger, que expuso con todo lujo de detalles desde el año 2001 al 2005, cuando fue asumida por la ONU, Kofi Annan (ex secretario general de la organización)".



Para Ledezma, los intentos de sacar a Venezuela del sitio donde está por la vía jurídica y de las sanciones ya no sirven, por lo que el siguiente paso sería "el uso de la fuerza especializada".



"Se dan todos los supuestos recogidos en el Estatuto de Roma. El artículo 7 habla de exterminio y ese se perpetró en Venezuela cuando el 23 de febrero Maduro impidió con sus grupos paramilitares el ingreso de la ayuda humanitaria para paliar la hambruna".



Ledezma subrayó que la tortura "es un método inherente al régimen de Nicolás Maduro -en referencia a la muerte del capitán de corbeta de la Armada Rafael Acosta Arévalo, muerto bajo custodia de agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar- y se comete un genocidio lento y constante".



"Está dejando de ser un país para convertirse en un campo de concentración mucho más grande que los que instaló Hitler, ese monstruo que fue enfrentado por una alianza como la que nosotros estamos pidiendo", concluyó.