Guaidó llega a Bogotá para asistir a cumbre del Grupo de Lima sobre Venezuela

"Hoy estamos llegando a la ciudad de Bogotá para asistir mañana a la cumbre del Grupo de Lima con presidentes de la región y el vicepresidente de EE.UU.", Mike Pence, dijo Guaidó en el aeropuerto internacional El Dorado, según un audio de la Presidencia colombiana.



El también jefe del Parlamento de Venezuela le agradeció al canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, "todos los gestos que ha tenido para con su pueblo hermano venezolano".



Al tiempo, destacó el "liderazgo a favor de la democracia en la región" del presidente de Colombia, Iván Duque.



Este lunes tendrá lugar en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia la reunión de cancilleres del Grupo de Lima.



Según un comunicado de la Cancillería, a la cita acudirán "un número importante de cancilleres de los países miembro del Grupo de Lima".



En el encuentro también estarán, además de Duque, Guaidó y Pence, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales; y los vicepresidentes de Brasil, Hamilton Mourão, y de Panamá, Isabel Saint Malo.



En sus orígenes, el Grupo de Lima estaba compuesto por un bloque de 14 naciones, que suma más del 90 % de la población del continente, y es apoyado desde afuera por Estados Unidos.



No obstante, en la última reunión del pasado 4 de febrero del Grupo de Lima en Ottawa (Canadá) no participó ningún representante de México, que se ha desvinculado de la iniciativa desde la llegada a la Presidencia del izquierdista Andrés Manuel López Obrador.



Esta será la primera reunión en la que Venezuela participará como miembro del Grupo de Lima.



La cumbre cobra especial importancia por la asistencia de Guaidó y por el hecho de que "adoptará una declaración que contribuirá a continuar creando las condiciones para que haya libertad y democracia en Venezuela", indicó la Cancillería.



La crisis se acentuó en Venezuela después de que el 23 de enero Guaidó se declaró mandatario interino al invocar unos artículos de la Constitución venezolana y logró el respaldo de buena parte de los países del continente americano, incluido EE.UU., y una veintena de naciones europeas.



La oposición venezolana, que no reconoce el nuevo mandato de 6 años que juró Maduro el pasado 10 de enero, asegura que el país atraviesa una "emergencia humanitaria compleja" y ha pedido ayuda a la comunidad internacional para atenderla.



Precisamente Guaidó participó el sábado en la ciudad colombiana de Cúcuta en el primer intento de ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela.



El hecho dejó un saldo de 285 heridos, de los cuales 255 son venezolanos y los 30 restantes colombianos.