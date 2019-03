Guaidó dice en Ecuador que no solo busca ayuda, sino "democracia y libertad"

EFE

El líder de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, quien se adjudicó la presidencia interina de ese país, fue recibido este sábado por el mandatario de Ecuador, Lenín Moreno, y afirmó que en su gira por la región no solo busca "ayuda", sino "democracia y libertad" para Venezuela.



"No solo venimos a pedir ayuda que hoy necesita nuestro pueblo, ayuda humanitaria, en atender y contener la emergencia sanitaria... Pero también buscando democracia, libertad y un período de prosperidad y progreso para Venezuela", manifestó Guaidó en una breve comparecencia anterior a su encuentro en privado con Moreno.



El dirigente venezolano subrayó que "la lucha por rescatar la democracia y libertad en la región, en Venezuela, en este caso, servirá también para realzar la hermandad" y calificó de "histórico" el encuentro con el mandatario ecuatoriano.



Moreno por su parte, afirmó que le entregaría las credenciales personalmente para "darle más realce a la presencia de ese cambio democrático tan sustancial que se está dando en Venezuela".



Le dio la bienvenida en nombre del Gobierno y del pueblo ecuatoriano, al que según dijo, "le ha tocado vivir de cerca la tragedia de los hermanos venezolanos".



El jefe del Estado ecuatoriano calificó que en Venezuela hay un "estado completamente fallido que no debe ir a más" y que desde su Gobierno estará pendiente de "las coordenadas que marque el pueblo venezolano, y usted como su líder y adalid de esta cruzada de transformación profunda que necesita el pueblo venezolano".



"Así como lo hicimos nosotros en su debido momento -abundó Moreno-, este momento, presidente Guaidó, estamos ya en el camino de salir del abismo en el que nos había colocado este mal llamado socialismo del siglo XXI".



El dirigente venezolano, que ha visitado en la última semana varios países de la región, consideró que la reunión oficial con Moreno "marca una nueva etapa entre Venezuela y Ecuador" y argumentó que lleva a cabo una "lucha por valores fundamentales, por valores esenciales, la lucha en contra de la corrupción".



Guaidó afirmó que "Venezuela está viendo el futuro" y que "el presente, lamentablemente es muy duro, está muy comprometido", pero resaltó los esfuerzos que lleva a cabo para lograr el respaldo internacional a fin de poder desarrollar su país sin "el usurpador", y con el "acompañamiento y cooperación en la región".



El líder venezolano, reconocido por medio centenar de países entre ellos Ecuador, arribó por la tarde junto a su comitiva al Aeropuerto General Ulpiano Páez, de Salinas, donde se mantuvo una audiencia oficial con Moreno en la Base Naval de ese balneario.



Guaidó, que el pasado 23 de enero juró como presidente encargado del país al considerar que Nicolás Maduro usurpa el cargo, llegó este sábado a Ecuador como parte de un periplo que lo ha llevado en la última semana a Colombia, Brasil, Paraguay y Argentina, donde ha sido recibido con honores de jefes de Estado.