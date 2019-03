Guaidó dice que Cuba aterroriza a militares venezolanos para que no lo apoyen

"Si hay una injerencia en Venezuela es Cuba sobre Venezuela. donde manejan parte del aparato de inteligencia y contrainteligencia sobre todo dedicado a aterrorizar principalmente a los militares para que no se pronuncien abiertamente", dijo el líder opositor en una rueda de prensa tras reunirse en la capital argentina con el presidente Mauricio Macri.



Guaidó, que ya es reconocido como presidente interino de Venezuela por unos 50 Gobiernos, llegó a Argentina procedente de Asunción, donde fue recibido por el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez. También estuvo el jueves en Brasil con Jair Bolsonaro, el sábado recalará en Ecuador y según varios medios se estudia la posibilidad de que el domingo vaya a Perú



"Me atrevo a decir que el 80 % de las fuerzas armadas están a favor de un cambio. Ahora, 160 militares de alto rango están presos desde 2018", recordó el líder del Parlamento.



Según añadió, "por primera vez en muchos años" que desde la dirección política se le habla "clara y directamente" a las fuerzas armadas, y "establecer confianza entre los sectores políticos toma tiempo, imagínense establecer confianza con los militares", "que los persiguen y los torturan".



Guaidó recordó que desde su Gobierno interino han ofrecido amnistía y garantías a los militares que apoyen una transición y retiren su confianza al gobernante Nicolás Maduro.



"Estamos en ese proceso, pero hay que seguir presionando. hay que seguir buscando los métodos de comunicación", agregó e hizo una reflexión: "Imagínense por un segundo a un Maduro sin armas".



Sobre una eventual intervención militar en el país para expulsarlo del poder, Guaidó reiteró que "la opción es la paz", a pesar de que insistió en que ahora no la hay en Venezuela.



"Hay que tener mucha responsabilidad con respecto a esto. Entendemos que es una última opción de fuerza que nadie quiere. Estamos trabajando por una transición para una Venezuela libre", enfatizó, para recordar que su plan es lograr el "cese de la usurpación" del poder por parte de Maduro para iniciar un Gobierno de transición y convocar elecciones libres.