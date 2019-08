Guaidó dice que adelantar legislativas sería un "desastre" para Maduro

EFE





El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, dijo este martes que adelantar las elecciones legislativas, como sopesa el oficialismo, sería un "desastre" para el Gobierno de Nicolás Maduro.



"¿Qué pasaría hoy si el régimen se atreve, y puede hacerlo, a dar el paso a una irregular convocatoria adelantada de elecciones sin ningún tipo de condiciones? (...) se van a ahogar en contradicciones, se van a ahogar en aislamiento, se van a ahogar en un desastre", dijo el líder opositor en rueda de prensa.



La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un cuerpo legislativo integrado solo por oficialistas y no reconocido por numerosos países, designó el lunes una comisión para evaluar el adelanto de las elecciones legislativas para este año, aunque están previstas para de 2020.



El adelanto de los comicios es una advertencia que viene haciendo el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, desde hace meses, debido a que, ha señalado, el Parlamento se encuentra en situación de desacato al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y por ello sus decisiones son consideradas "nulas".



La ANC adelantó en 2018 las elecciones presidenciales a mayo, pese a que comúnmente se celebraban a finales de año y Maduro resultó reelegido en esos comicios señalados de fraudulentos por la oposición y por buena parte de la comunidad internacional.



Guaidó recordó esa elección y dijo que tal decisión solo trajo "desconocimiento, aislamiento, contradicciones, soledad", pues el proceso fue cuestionado debido a que los principales líderes opositores no pudieron participar por estar inhabilitados o presos.



El líder opositor resaltó además que 25 diputados han sido despojados de su inmunidad y "más de 90" están "perseguidos con causas abiertas".



"El Parlamento va a ejercer funciones sea como sea, venga de donde venga (...) si quieren repetir esos errores de persecución de adelanto irregular e ilegítimo e ilegal de elecciones, adelante porque hoy ejercen fuerza bruta", añadió.



Venezuela atraviesa un agravamiento de tensión política desde el pasado enero, cuando Maduro juró un nuevo mandato de seis años que no es reconocido por numerosos países.



En respuesta, Guaidó se proclamó como presidente interino de Venezuela y consiguió el apoyo de más de 50 naciones, con Estados Unidos a la cabeza.