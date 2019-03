Guaidó convoca a reunión con sindicatos mañana y a manifestaciones el sábado

EFE

El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado del país por unos 50 Gobiernos, llamó este lunes a una reunión mañana con varios sindicatos y a una manifestación callejera el próximo sábado en contra de la "dictadura" de Nicolás Maduro.



Frente a miles de simpatizantes en Caracas, el líder del antichavismo encabezó su primer acto público una hora después de volver a Venezuela tras una gira que lo llevó por Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador; donde fue recibido con honores de jefe de Estado.



Desde una tarima en el este de Caracas, Guaidó adelantó que prevé encontrarse el martes con trabajadores públicos para tomar decisiones enmarcadas en su objetivo de cesar "el secuestro de la burocracia" por parte de la llamada revolución bolivariana.



"Mañana reunión importante con todos los sindicatos de empleados públicos, no podemos permitir que la burocracia siga secuestrada, que usen a nuestros empleados públicos que hoy no ganan bien (...), llegó el momento de decir ya basta, llegó el momento de dejar sin funcionamiento a ese régimen que los oprime", sostuvo.



Guaidó también señaló que en las manifestaciones del sábado los ciudadanos volverán a las calles de Venezuela "decidida y determinadamente para movilizarse en búsqueda de su libertad".



"No nos quedaremos ni un segundo tranquilos hasta lograr la libertad de Venezuela", agregó sin mayores detalles sobre esta actividad.



El líder de la Cámara, que considera al presidente Nicolás Maduro un usurpador, agradeció el apoyo que recibió esta jornada por parte de embajadores de varios países que acudieron al aeropuerto internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, para recibirlo en su regreso al país.



Guaidó mantuvo en secreto la forma en la que arribaría al país pues enfrenta la posibilidad de ser encarcelado por haber burlado una prohibición de salida del territorio nacional que le dictó la Justicia, que solo reconoce a Nicolás Maduro como mandatario, por su proclamación como presidente interino.



"Nos amenazaron y seguimos aquí (...) claro que vamos a poder Venezuela", apuntó al respecto.



El pasado 23 de enero, el líder opositor Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional venezolana (AN, Parlamento), se proclamó mandatario interino invocando unos artículos de la Constitución, por considerar que Nicolás Maduro usurpa la Presidencia del país.