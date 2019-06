Guaidó asegura que Maduro no controla la Fuerza Armada de Venezuela

En la sede del Parlamento, Guaidó, quien es reconocido como presidente encargado por más de 50 países, dijo que "es evidente que el régimen no tiene control, no solamente de las fuerzas armadas, sino tampoco de la moneda de circulación local, tampoco de la gasolina que ellos mismos contrabandean por la frontera".



Figuera, quien dirigió el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y está bajo protección en Estados Unidos, confirmó al diario The Washington Post su vinculación con el fallido levantamiento militar del 30 de abril, así como la participación de altos cargos militares y civiles del chavismo.



Para Guaidó, la información ofrecida por Figuera corrobora que "hay muchos funcionarios civiles y militares que están de acuerdo con un cambio, con la constitución y con una transición en Venezuela".



Tras la fallida intentona, dos decenas de militares se refugiaron en la Embajada de Brasil y el Poder Judicial, junto a la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, inició procesos contra los diputados que acompañaron a Guaidó ese 30 de abril.



Maduro, insistió el líder opositor, "ya perdió respeto, control y ningún tipo de seguimiento tiene".



Guaidó dijo que, como "presidente encargado en Venezuela en dictadura", su prioridad al frente de la FANB "sería repeler al ELN (Ejército de Liberación Nacional)" y "no estar persiguiendo a militares como lo hace hoy el régimen de Maduro".



En ese sentido, señaló que es necesario "colocar en su histórico lugar" al sector militar, del cual dijo que "no tiene apresto (operacional)" y "tiene el mayor índice en su historia de deserción".



En febrero y marzo pasados, varias centenas de militares venezolanos cruzaron la frontera con Colombia para declarar su apoyo a Guaidó como presidente encargado, a algunos de estos efectivos Bogotá les dio estatus de refugiados y otros viajaron a Chile gracias a la mediación de Sebastián Piñera.