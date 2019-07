Fiscal denuncia "persecución" y xenofobia contra venezolanos en el extranjero

EFE





El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, denunció este domingo la "persecución" y xenofobia contra los venezolanos en Perú y el extranjero, donde, dijo, también son "humillados" y expuestos al "escarnio público".



"Video que refleja la xenofobia más infame... así son tratados los venezolanos en Perú y el extranjero: perseguidos y humillados... expuestos al escarnio público: luego que millones de peruanos, colombianos, ecuatorianos, panameños, etc, hicieron familia y riqueza en Venezuela", dijo en Twitter.



El mensaje estuvo acompañado de un video en el que se puede observar a un grupo de personas con aparente vestimenta y equipo policial mientras golpean a un ciudadano en una vía pública.



El fiscal no informó sobre la fecha y el sitio en el que fue grabado el video, ni tampoco las circunstancias.



El Gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado en reiteradas oportunidades que los venezolanos en el extranjero son "atacados" y ha pedido que cesen los actos de xenofobia.



Según datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), más de 4 millones de venezolanos han abandonado su país huyendo de la crisis económica, política y social.



Sin embargo, el Gobierno de Maduro, que no acepta estas cifras, sostiene que los venezolanos que han emigrado en los últimos años lo hicieron por "moda" y porque "parecía que daba estatus" a las familias tener integrantes en el extranjero.



La Administración chavista además puso en marcha un plan para ayudar en el retorno a miles de venezolanos que, asegura, solicitan apoyo en las embajadas.



Según la última información publicada en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el plan han regresado al país casi 18.000 ciudadanos venezolanos.



El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, dijo en septiembre pasado que los venezolanos se han ido "engañados" por los medios de comunicación y dirigentes opositores.