Exilio venezolano pide emplear mecanismos internacionales para derrocar a Maduro

EFE

La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), con sede en Miami, instó hoy a "intensificar los mecanismos y acuerdos de cooperación internacional para lograr el derrocamiento de la tiranía de Nicolás Maduro".



El llamamiento está contenido en un comunicado firmado por el presidente y el vicepresidente de Veppex, José Antonio Colina y Henry Clement, acerca del "secuestro, torturas y humillaciones a las que está siendo sometido el diputado Juan Requesens por parte de los funcionarios de la policía política (Sebin) en Venezuela".



Según la organización con sede en Miami, donde reside una numerosa comunidad de venezolanos, la intensificación de mecanismos internacionales para que el presidente Nicolás Maduro abandone el poder debe hacerse "en el menor tiempo posible" y para "evitar más víctimas en el pueblo venezolano".



"El régimen ilegitimo de Nicolás Maduro ha utilizado el ataque con drones en su contra para acusar a presidentes, países y políticos venezolanos del mencionado evento y lo está utilizando como excusa para detener, torturar, humillar a quienes según ellos son los responsables".



Lo ocurrido a Requesens, detenido el martes y al que el Gobierno acusa de cómplice en el ataque fallido contra Maduro perpetrado durante un desfile militar el pasado sábado, "demuestran el estado fallido que impera en Venezuela donde no existe el estado de derecho, ni el respeto a los derechos humanos", dice Veppex.



El Gobierno venezolano difundió este viernes un vídeo en el que se escucha a Requesens confesar que ayudó a entrar en el país a uno de los organizadores del ataque e involucrar al expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento) Julio Borges en la trama.



Para Colina y Clement, "la gran interrogante" para la comunidad internacional es cómo "considerar como pruebas validas de un ataque contra un presidente que no está reconocido por los países democráticos del mundo y por un fiscal ilegitimo designado por una asamblea nacional constituyente que tampoco está reconocida y que avala la tortura como mecanismo para obtener confesiones".



Se calcula que más de 2 millones de venezolanos han dejado su país para escapar de la crisis económica y social.



Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU., más de 27.600 venezolanos solicitaron asilo en el año fiscal 2017, un aumento de casi 400 % en comparación con los últimos dos años.