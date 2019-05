Los diputados acusados de rebelión, cautos ante posible prisión en Venezuela

EFE





Cinco de los 10 diputados acusados de rebelión en Venezuela siguen dando pasos sagaces ante la posibilidad de ser encarcelados luego de que la semana pasada el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) les endosara varios delitos y pidiera dejarlos sin inmunidad parlamentaria para juzgarlos.



Aunque solo siete de estos opositores están sin fuero, según una resolución de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), todos han tomado medidas para no correr la misma suerte que el vicepresidente del Parlamento, Édgar Zambrano, hasta ahora el único de la decena que está tras las rejas.



El expresidente del Parlamento, Henry Ramos, "está despachando normalmente en la sede" de su partido Acción Democrática (AD), en el oeste de Caracas, aseguró su equipo a Efe.



El político de 75 años, que ha reducido las apariciones públicas en los últimos días, planea acudir a la sesión que este martes celebrara el Legislativo, cuando también podría reaparecer en público el diputado Simón Calzadilla, del Movimiento Progresista (MPV).



Una fuente cercana a Calzadilla aseguró a Efe que el diputado está a "resguardo" y "tomando medidas" para evitar el encarcelamiento aunque prevé presentarse en el Palacio Legislativo, custodiado por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada).



Por su parte, el diputado Sergio Vergara, de la formación Voluntad Popular (VP), dijo a Efe desde la clandestinidad que está evaluando opciones antes de tomar decisiones sobre su destino como legislador del estado Táchira (oeste).



"Es muy poca la información que puedo dar sobre donde me encuentro (...) es una situación completamente irregular", dijo.



Vergara criticó que se le acuse a él y a nueve de sus colegas "por la comisión flagrante", según el Supremo, "de los delitos de traición a la patria, conspiración, rebelión civil, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuado".



"Lo único que hemos hecho es acompañar a militares venezolanos que se han pronunciado a favor de la democracia y en contra de la dictadura", dijo en alusión a su respaldo al efímero levantamiento que el pasado 30 encabezó el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países.



El diputado aseguró que ha "tomado todas las precauciones" para evitar la detención y que ha mantenido comunicaciones con Guaidó y con el líder del partido de ambos, Leopoldo López, quien burló el arresto domiciliario el día del alzamiento y está ahora en la embajada de España en Caracas en calidad de huésped.



Entretanto, el entorno del diputado Freddy Superlano, otro de los señalados por la Justicia, aseguró a Efe que el legislador sigue en Venezuela sin agregar mayores detalles también por motivos de seguridad.



Vergara, Superlano y Juan Andrés Mejía, quien también está en la clandestinidad según dijo en una entrevista previa a Efe, fueron los últimos tres diputados que la Justicia incluyó en sus señalamientos, y hasta ahora la ANC, integrada solo por oficialistas y no reconocida por numerosos países, no ha dado por levantados sus fueros.



La lista de legisladores que están en la mira del Supremo y del Gobierno la completan Luis Florido, quien huyó a Colombia la semana pasada, así como Richard Blanco, Américo de Grazia y Mariela Magallanes, refugiados en las embajadas de Argentina el primero y de Italia los otros dos.