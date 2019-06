Delegado de Guaidó en EEUU dice nueva validez de pasaportes acaba "mafias"

EFE





El delegado de Guaidó ante Washington, Carlos Vecchio, señaló este martes en Miami que el decreto que extiende por cinco años la vigencia de los pasaportes venezolanos, y que ha sido reconocido por el Gobierno de Estados Unidos, "acaba con las mafias de la corrupción".



En una rueda de prensa, Vecchio manifestó que el decreto firmado el pasado 21 de mayo por el jefe de la Asamblea Nacional venezolana (AN, Parlamento), Juan Guaidó, garantiza los derechos de millones de venezolanos que protagonizan "la crisis de refugiados mas grande del planeta después de la Siria" por culpa de un "régimen criminal y usurpador".



"Pero además esta medida rompe con esa mafia que se había montado el régimen para quitarle el dinero a muchos de los venezolanos" alrededor de los pasaportes, por los que se llegaba a "chantajear" por montos que llegaban hasta los 5.000 dólares a quienes apelaban al "derecho a su propia identidad".



La ampliación de la vigencia de los pasaportes se enmarca, dijo, en una línea de acción del opositor Guaidó, a quien la Casa Blanca reconoce como el presidente interino de Venezuela, como es la de proteger a los venezolanos de dentro y fuera y facilitarles la movilidad.



"Es un paso importante", manifestó Vecchio, quien dijo resuelve una gran parte de los problemas de "4 millones de venezolanos que están fuera" de su país, y en ese sentido por lo pronto el Gobierno de EEUU ya ha distribuido la información a todas sus agencias federales.



Puso como ejemplo que minutos antes de la rueda de prensa, el diputado Ismael García había ingresado a Estados Unidos proveniente de Costa Rica con su pasaporte vencido.



El delegado de Guaidó ante EEUU dijo que seguirán tratando de recuperar los servicios consulares que han sido "desmantelados", sin dejar de lado la misión principal que es el "cese de la usurpación".



Asimismo, Vecchio hizo un llamado para que "los venezolanos estén legalmente en EEUU no sean deportados", en alusión al largo reclamo de la comunidad venezolana en Estados Unidos para que se les conceda un Estatus de Protección Temporal (TPS).



Señaló que de parte de la Administración de Donald Trumo siente que "hay disposición" respecto a este tema, además del apoyo bipartidista en el Congreso sobre la cuestión venezolana, y compartió por ello su optimismo de que "próximamente" se logré esa meta.



Vecchio estuvo acompañado de Gustavo Marcano, el "número dos" de la delegación de Guaidó en Estados Unidos, quien pidió que el decreto sea reconocido también por los once países de América Latina que integran la Declaración de Quito, firmada en septiembre del año pasado.



Marcano recalcó también que la información obtenida a través de la reciente reactivación del Registro Único Consular para censar a los venezolanos "está guardada bajo los mejores estándares de seguridad" y solo es utilizada por "el Gobierno legítimo de Venezuela", por ende "no se comparte con ningún ente del Gobierno de EEUU".



"De los usuarios que se han registrado hasta ahora, el 75% tenía como principal necesidad la prórroga del pasaporte vencido. A esa necesidad le hemos dado respuesta con la emisión de este decreto que garantiza el derecho humano a la identidad y al libre tránsito", dijo.