Corren en Miami miles de personas para recaudar fondos hacia Venezuela

EFE





La carrera "Corriendo por la libertad", con el fin de recaudar fondos para enviar más ayuda humanitaria a Venezuela, partió a primera hora de la mañana de este domingo desde Biscayne Boulevard, en la Bahía de Miami, y concluyó poco tiempo después con miles de participantes.



Claudio Moreau, un organizador de eventos deportivos llegado de Venezuela para encargarse de la logística de esta carrera de cinco kilómetros, dijo a Efe que todos los corredores resultaron premiados por igual, "con una medalla y el reconocimiento de los artistas y de todos los presentes".



La carrera, que en su tramo de ida llegó hasta el Museo Infantil de Miami, situado en la isla Watson, entre Miami y Miami Beach, y regresó luego a su punto de partida, fue rápida, según Efe pudo comprobar.



En la justa de esta mañana se encontraban el alcalde de la Ciudad de Miami, Francis Suárez, el coordinador internacional de la coalición Ayuda y Libertad, Lester Toledo, y, entre otros activistas, el conocido conductor radiofónico Enrique Santos, de iHeartRadio (94.9 FM).



Los participantes, de varias edades, portaban una camiseta azul con la leyenda en amarillo "Freedom for all", y debajo el número de inscripción.



Al maratón se apuntaron también niños pequeños con sus cochecitos y personas discapacitadas en sillas de ruedas.



Cada corredor debió pagar 30 dólares por la inscripción, aunque también existió una opción "virtual" para aquellos que quisieron contribuir pero no podían participar físicamente.



"Logísticamente no podíamos aceptar más de 5.000 participantes", anotó Moreau cuando presentaron la convocatoria.



La carrera fue organizada por la coalición Ayuda y Libertad, creada por Juan Guaidó, titular de la Asamblea Nacional y reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países.



El objetivo fue recaudar fondos para enviar más ayuda humanitaria a Venezuela, donde ya la colación ha logrado introducir más de 900 toneladas de esta ayuda "a pesar de Nicolás Maduro".



"La situación es insostenible. Vamos a hacer todo lo humanamente posible para que la ayuda siga llegando", dijo Toledo, coordinador internacional de la coalición, al anunciar la carrera junto al alcalde de Miami, Francis Suárez.



Toledo subrayó que las 900 toneladas que, con ayuda de "héroes" anónimos, han logrado introducir en el país están ya distribuidas y entregadas. Eso equivale a 30 contenedores completos, subrayó.



De esa ayuda se han beneficiado hasta ahora 800.000 personas, un número "insuficiente", según Toledo, por lo que la coalición Ayuda y Libertad quiere seguir ampliando con iniciativas como esta carrera, que es apoyada por artistas y deportistas venezolanos.



A las más de 900 toneladas de ayuda, principalmente medicinas, recolectadas por la diáspora venezolana, hay que sumar otras 300 toneladas donadas por gobiernos e instituciones que se encuentran repartidas por 13 centros de acopio en las fronteras.



El alcalde de Miami, asimismo, había convocado a participar en la carrera de este domingo sin importar si los participantes son o no venezolanos.